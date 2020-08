Átadták a két sávossá bővített Lajta-hidat Mosonmagyaróváron – fotók

Kedden Nagy István agrárminiszter, Mosonmagyaróvár elöljárói és az érdeklődő városlakók jelenlétében átadták a kétsávosra bővített Lajta-hidat. A helyi önkormányzat önerőből végezte el a hatszázmilliós fejlesztést.

Főként csúcsidőben, azaz a reggeli és a délutáni órákban akár több percbe is telt átkelni autóval a mosonmagyaróvári Kiserdő utcai Lajta-hídon. Kerékpárral és gyalogosan főként csak kellő óvatosság mellett lehetett nekivágni az egysávos átkelőnek. Pedig mióta felrakták a mostani (fél) hidat, azóta tervezték a bővítését.

Korábban azonban a forgalom nem igényelte a fejlesztést. Mostanra ez halaszthatatlanná vált, részben az autó-, részben a gyalogos- és kerékpáros-közlekedés miatt. A város saját költségen, hatszáz millió forintból végezte el a beruházást, melyet ma délelőtt adtak át Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, a városi és egyházi elöljárók, Pro Urbe-díjasok és érdeklődők jelenlétében.

A híd összeköt

– A híd összeköt. Nemcsak utakat, városrészeket, embereket is. Gyakran mondták: az utak találkozásánál található Mosonmagyaróvár. Ez igaz ma is, hisz ha belegondolunk, hogy a Budapest – Bécs – Pozsony – Prága autópálya összeköttetés nemrég teljessé vált, és hogy milyen fontos szerepet kap a térség ezen a közlekedési tengelyen, akkor azt is látjuk, hogy ez a híd nemcsak a Lajta túlpartján található városrészt kapcsolja be a régió vérkeringésébe. Nem egy híd a sok közül, hanem a legfontosabb – emelte ki köszöntőjében a térség országgyűlési képviselője, korábbi polgármestere Nagy István, aki szerint a híd bővítésével régi adósságot törlesztett Mosonmagyaróvár, összekapcsolta az új városrészt a központtal, és a városszéli lakóövezet így a település szerves része lett.

Biztonság a következő ötven évre

Bella Tamás, a kivitelezést végző Kultúrház Kft. ügyvezető igazgatója készre jelentette a hidat, melyet július végén adtak át a forgalomnak. Az ügyvezető a múltba is tekintett: 25 éve területi vezetőként működött közre az első hídpillér építésénél. A fejlődő, dinamikus városrészben megérett idővel a bővítés szükségessége. Hozzátette: az eredetileg hadi híd a vasúti terhelésre is alkalmas, ezért a következő ötven évben biztonsággal lehet használni.

Megérett a város erre a beruházásra

Mindig különleges alkalom egy műtárgy átadása, azonban hídavatás ritkán adódik. Tudom, hogy sokan várták az átadást – vette át a szót Árvay István mosonmagyaróvári polgármester, aki szerint sok szó esik a közlekedésről, főként annak anomáliáiról. Emlékeztetett, hogy már az első önkormányzat fontosnak érezte egy közlekedési koncepció létrehozását, melynek ez a híd is részét képezte.

– Egy városnak meg kell érnie arra, hogy egy hatszázmillió forintos beruházást önerőből fel tudjon vállalni – értékelte az utóbbi évek legnagyobb önerős beruházását a városvezető. A további feladatokról is beszélt, hiszen nem csak új lakótelepek jönnek a létre a városban, a szigetközi községek is bővülnek. Ezért sürgető az északi elkerülő létrejötte is.

Az új hidat Bodó Zoltán atya áldotta meg, s a hagyományokhoz híven egy hordót is gurítottak rajta. Amellett, hogy a személygépkocsik immár két sávon haladhatnak, kerékpár- és gyalogos sávot is kialakítottak a bővítés során. A jó hangulatról gondoskodott még a Haller Sport, Majorette Egyesület és a Mofém Fúvószenekar.