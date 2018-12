Várakozzunk együtt!

Advent utolsó hetében, a várakozás hajrájában vagyunk. Kisfiam egyre többször mondogatja, jó volna már meggyújtani a negyedik gyertyát is, aztán jöjjön a Jézuska. Kilencéves és hiszi is, nem is a csodát. A kívánságlista kikerült azért az ablakba és reggelente az angyalok által elhullatott apróságokat, csokikat, cukorkákat is keresi a lakásban.



Szóval már gyújtaná a negyedik gyertyát az adventi koszorún. „Ne siettesd az időt, gyorsan megy az anélkül is" – intem ilyenkor. Olyannyira gyorsan múlnak el a napok, hogy az ember fel sem ocsúdik, és bizony, itt a karácsony, aztán a szilveszter, aztán már a nyulat várjuk és így tovább. És van időnk megállni? Elgondolkodni és örülni mindannak, amit a magunkénak tudhatunk? Azt hiszem, sokan válaszolnának nemmel, ha őszintén felelnének a kérdésre. A kor betegsége ez, amikor az ember csak előre néz és a jelent, a pillanatot nem tudja megélni. Önmagát nem is látja, vagy nem veszi észre, csak a kitűzött vagy éppen meg sem fogalmazott célok lebegnek a szeme előtt. Mire azokhoz közel kerül, már ott a következő, amiért „érdemes" hajtani és megfeszülni. Közben meg azokat a dolgokat hanyagolja el, amik pedig a legfontosabbak lennének és melyekre a legtöbb időt kellene fordítani.



Sok helyen hallhatjuk és olvashatjuk, hogy törődjünk többet magunkkal és azokkal, akik fontosak nekünk. Ha év közben erre nem is gondolunk eleget, legalább ilyenkor, az advent várakozó napjaiban és karácsonykor tegyük meg. Miközben e sorokat írom, már azon is járnak a gondolataim, hogy milyen feladataim vannak még, amiket feltétlenül el kell végeznem ma. Nekem is többször el kell olvasnom ezt a néhány sort.