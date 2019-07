Egyesek szerint a szabályok azért vannak, hogy megszegjük őket. Százharminccal előznek forgalom elől elzárt területen, hatvanas korlátozás alá eső útvonalon, index nélkül kanyarodnak, zenét hallgatva, körülnézés nélkül lépnek az útra.



A tilalomfák azonban nem azért vannak, hogy bosszantsák a mindennapjainkat. Alaposan átgondolták olyan szakemberek, akik életük minden napját arra áldozták, hogy kielemezzék a veszélyhelyzeteket, és a tiltásokkal megoldást és védelmet nyújtanának. Ám a tevékenységük mit sem ér, ha figyelembe se vesszük a gondoskodást, mondván: be tudom én venni ezt a kanyart kilencvennel is…



Aztán jön a baj. Lehet, hogy százból csak egyszer nem sikerül, de annak általában súlyos következményei vannak. Jobb esetben csak a pénztárca bánja, rosszabb esetben kórházi kezelés vagy még rosszabb…

A tilalomfák mellőzése az elmúlt héten is emberéletet követelt. Számtalanszor elmondták, felhevült testtel ne ugorjunk vízbe, maradjunk a bójákon belül és általában tartsuk be a vízparti tartózkodás szabályait, hisz ezzel csökkenthetjük a vízi balesetek valószínűségét. Tartsuk be a sebességkorlátozást, ittas állapotban ne üljünk volán mögé, ne telefonáljunk kézben tartott mobillal, hisz néhány figyelmetlen másodperc is elég a balesethez.

A vagánykodás azonban nagy úr. A „simán átúszom" és az „erős a kocsi, biztos megelőzöm" így kerül be az utolsó mondatok közé.



Hasznosak a tilalomfák. Még akkor is, ha néha körülményesnek és feleslegesnek látszanak. Életet menthetnek…