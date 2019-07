A kisbíróknak igen fontos szerep jutott a települések életében annak idején: rendre ők dobolták ki a helyi rendelkezéseket, híreket. Ez a régi magyar filmekből ismerős, jóízű népies jelenet juthatott az eszünkbe a VOLT Fesztivált követő napokban. Ugyanis két, tíz év körüli fiú azt játszotta a Várkerületen, hogy ők együttest alkotnak. Egyikük – díszlet mikrofonnal a kezében – fesztelenül és ügyesen, örömmel táncolt-énekelt a flaszteron, míg társa egy üzlethelyiség ajtaja előtti lépcsőn ült, ő töltötte be az ütős szekció szerepét.



Nem volt számára megoldhatatlan feladat, hogy odaképzelje maga elé a dobfelszerelést – lelkesen és ütemesen püfölte dobverőivel a járda aszfaltját, a taktust barátja énekéhez. Szeme csillogása nem hagyott kétséget afelől, hogy neki van a világon a legdrágább, legmárkásabb dobszerkója. A frontembert alakító kissrác pedig illedelmesen viselkedett: amikor látta, hogy produkciójuk hoz a konyhára valamennyit, nemes egyszerűséggel félbehagyta énekét-táncát és kiszólt a „színpadról": „nagyon köszönjük".



Aztán hozzánk penderült, s hálából jót pacsizott velünk. Majd ott folytatta a dalolást, ahol éppen abbahagyta, miként a dobverős fiú is rögtön felvette a ritmust. Amint dobolt, szavamra, mintha kisbíró lett volna. Mintha azt hirdette volna ki, hogy Sopron, a VOLT városa adjon helyet-teret a kisgyerekek együtteseinek is – mint most nekik –, akár egy országos KisVOLT Fesztivál keretében. Az se baj, ha csak a téli szünetben. Hadd legyen VOLT-hangulat Sopronban télen, nyáron, s hadd zengjen a dal a KisVOLT Fesztiválról is az egész országban. Mint nyáron a nagyokéról...