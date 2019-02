Tavaly magam is meglepődtem egy balettpremieren, amikor megláttam egy japán házaspárt a Győri Nemzeti Színház nézőterén. A bemutatót megtisztelve a hölgy estélyiben, az úr pedig szmokingban jelent meg az üléssorok között. Meglepődtem, bár igazából nem kellett volna. A premiert vagy egy díszelőadást illik ugyanis megtisztelni alkalomhoz illő öltözködéssel. Azonban most nem a színházi öltözködés illemszabályairól szeretnék véleményt nyilvánítani, sokkal inkább foglalkoznék azzal az alapvető tisztelettel, ami megilleti a publikum felhőtlen szórakoztatásáról gondoskodó művészeket.



Az elmúlt hétvégén tartották Mozart örök érvényű vígoperájának, a Figaro házasságának bemutatóját. Már az előadás kezdete előtt látható volt, itt bizony most nem lesz telt ház a nézőtéren. Azt kell mondanom, hogy ez a tény, szerencsére, nagyon ritka a győri színház életében. Jellemzően zsúfolt széksorok előtt játszanak az aktorok. Most talán csupán az előadás monstre hossza (három és fél óra) vagy az influenzajárvány tartja távol a nézőket. Mint később kiderült, az utóbbi nem, hisz a második felvonás elején Mozart muzsikája mellett negyedórás köhögéskoncertet is hallgathatott a nagyérdemű…



Az első felvonás utáni szünetben, eléggé el nem ítélhető módon, kimentem hódolni a színház elé a dohányzás iránti szenvedélyemnek és szomorúan láttam, hogy tucatjával hagyják el az épületet a nézők. A második felvonásra a bő háromnegyed házból csupán fél ház maradt. Soha nem fogom megérteni, miért megy valaki el színházba, ha nem nézi végig a darabot. Ez a szememben egyszerűen a művészek semmibevétele. Szerencsére az ott maradók legalább arról nem feledkeztek meg, hogy a művészember legnagyobb fizetsége a taps. Nos, abból legalább jutott bőven, akkor is, amikor nem kellett volna, ugyanis az etikett szerint az áriák után nem nyilvánítunk tetszést…