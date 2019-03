Érzékenyítés

Esélynap. Így nevezik azt az eseményt, melyet civil szervezetek rendeztek a minap Győrben azzal a céllal, hogy sérült és ép emberek találkozzanak, hogy jobban megértsék egymást. Ha a téma szóba kerül, mindig eszembe jut egy évtizedekkel ezelőtti élményem. Egy vak ember beszélt nekem mindennapjaikról. Ez volt az én érzékenyítő tréningem. Szóval azt mondta nekem az az úr, hogy mi, látók el sem tudjuk képzelni, milyen rendetlenség van az utcákon. Ha a járdán van egy homokkupac vagy egy ott felejtett kuka, mi, az épek, észre sem vesszük.



Rápillantunk és akaratlanul is kikerüljük. Nem ütközünk bele, és nem ütközünk meg, mert mondom, észre sem vesszük. Viszont ők, akiknek végig kell kopogtatni, tapogatni a közlekedési útvonalaikat, nagyon is észreveszik az oda nem való akadályokat. És nem mellesleg, ők sem ütköznek bele, mert „látják". S így lesz a „sérült" emberből az „épnél" is több.



Éppen ezek miatt én kötelezővé tenném az iskolás évek alatt az ilyen érzékenyítő programokat. És nem mellesleg a sérült gyermekek integrálását az iskolákban. Felnőtt korára így mindenki könnyebben belátná, miért kell sokat költenünk arra, hogy sérült embertársaink is esélyt kapjanak. Illetve fel sem merülne kérdésként, hogy lift kell az emeletes hivatalokba, hangjelzés a zebránál, külön parkoló és külön ülés a buszokon, vonatokon a mozgáskorlátozottaknak, Braille-írás a tájékoztató táblákra, jeltolmács a lehető legtöbb rendezvényen, kerekesszékesnek is alkalmas asztal az éttermekben, és még hosszan lehetne sorolni.



Javaslom is, gondolja át mindenki, hol kellene még javítani a körülményeken! Annyi hülye luxusra költünk (egyet mondok, télen fűtjük a kávézók teraszát), hogy ezeknek bele kell férnie a büdzsébe. Higgyük el, sokat segíthetünk egymásnak!