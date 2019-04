El a műanyagtól!

Az egész megye megmozdult március utolsó napjaiban és csatlakozott a TeSzedd! önkéntes országos szemétszedési akcióhoz. A közös nagytakarításra intézmények, cégek, iskolai osztályok, baráti csoportok is jelentkeztek. Túlzás nélkül mondhatjuk: több ezren húztak kesztyűt és szedték össze zsákszámra az árokpartokon, erdőszéleken mások által felelőtlenül eldobált szemetet. A cél egyértelmű és világos: megtisztítani a környezetünket és hadat üzenni az illegális szemetelőknek. Ép ésszel felfoghatatlan, miért éri meg valakinek fölrakni az autójára a kimustrált hűtőt, kanapét, egyéb lomot és kilométereken át fuvarozva titokban kiszórni. Akkor, amikor a hulladékudvarokban lakcímkártyával ez legálisan is megoldható. De miért is keresünk ebben logikát? Nincs benne.



Másrészről: azoknak is van min elgondolkodniuk, akik ugyan szelektíven gyűjtik a háztartásban képződő hulladékot, de minden hónapban degeszre tömve küldik a sárga zsákot, zsákokat a válogatóba.



Környezettudatosnak vélik magukat, de a szupermarketben vásárolva nejlonzacskók tucatját viszik haza és kartonszámra veszik a flakonos vizet. Többnyire ugyanolyat, ami a csapból is folyik. Sopronban ez különösen érthetetlen, hiszen az itteni víz tudottan jó minőségű, magas ásványianyag-tartalommal. Vannak országok, esetleg Magyarországon is olyan vidékek, ahol indokolt a palackos víz fogyasztása, de a mi vidékünkön nem. Egy pár ezer forintos szódagép pedig a buborék hiányát is megoldja. Nem árt tisztában lenni vele: szemét akkor keletkezik, ha megtermeljük! Az igazán üdvözítő megoldás korunk egyik legégetőbb környezeti problémájára az lenne, ha nem vásárolnánk annyi fölösleges csomagolóanyagot. A műanyag evőeszközök, tányérok, poharak, szívószál mennyiségének csökkentésére már tervezik a jogszabályt. Várjuk a szigorítást!