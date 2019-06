Tanár legyen a talpán, aki a hosszú hétvége után padban tudja tartani még a héten a diákokat. 181 tanítási nap után hivatalosan pénteken ér véget a tanév.



A bizonyítványok kiosztásával a stilisztikailag értékelt tanulók nem kerülhetik el, hogy szüleik elé álljanak büszke vagy leszegett fejjel. A családok átlagolnak, kerekítenek, a készségtárgyak jótékonyan felhúzzák a főtantárgyak gyengéit.



Nincs gondja annak, aki oklevelekkel, dicséretekkel béleli ki a bizonyítványt, kiválónak és kitűnőnek lenni édes teher. De mi van a többséggel? Az igen is meg nem is gyerekekkel, akik közepesen jók, nem kiabál a tudásuk, nem az iskolai versenyistállóban dobognak?



Egyes szakemberek szerint a tehetséges gyerekek nem mindenben jók, de képességeik bizonyos területeken kiemelkedőek. Nincs tehát világvége, ha nem ragyognak a csillagok az év végi összesítőben.



Amiről megfeledkezünk, hogy a bizonyítvány nem csupán a diákokat értékeli, a számok mögé bújtatott summázat szól a tanár munkájáról és a szülők támogató hozzáállásáról. És mégis a gyerek viszi el a balhét...



A jó iskola tudja, hogy minden diákot meg kell szólítania, ahogy a bencések regulájában írva van: „Legyen, ami után az erősek is vágyódhatnak, de a gyengék sem riadnak vissza."



E tekintetben is jó iskolám volt a Kazinczy. Nem riadtam vissza, hogy a fizika tudományát megértsem és azóta sem fektettem semmibe annyi hiábavalóságot, mint a házi feladatok megoldásába. Nem lettem magfizikus, viszont most éppen puhítok egyet, hogy beszélgessünk egy jót a Csernobil-sorozatról.



Mire felkerül az utolsó betű a táblára, vakációt üvöltve dobálja a táskáját a diáksereg, békéljenek meg a bizonyítvánnyal, kedves anyukák-apukák és élvezzék a nyarat a gyermekeikkel!



A boldog gyerek a szülő bizonyítványa!