Múlt csütörtökön ismét karambol volt Győr határában, az 1-es főút Nép utcai kereszteződésénél. Történt ott már több halálos baleset; ezúttal egy kisteherautó és három személykocsi ütközött, amit a résztvevők most szerencsére sérülésekkel ugyan, de megúsztak. Ettől függetlenül a koreográfia a szokásos módon alakult: részleges útzár, óriási torlódás, teljesen felborult buszmenetrendek, egy óránál is többet késő járatok, a megállókban didergő utasok. Nem állítok túl merészet, ha azt írom, nem kellene sok, hogy ne így legyen.



Egy éve tudósítottam egy abdai tanácskozásról, ahol a részt vevő polgármesterek az 1-es főút Győr és Elvis Park közötti részének négysávosítását szorgalmazták, akkor éppen a Metro-csomópont lezárása miatt átterelődött forgalom hatására hónapokon át jellemző dugók miatt. Ez nyilván nem volna olcsó, de talán nem is volna muszáj egyszerre ekkorát álmodni. Azon a szakaszon a Radnóti utcai kikötés után az utolsó neuralgikus pont felszámolása lenne a logikus folytatás: át kellene építeni a Nép utcai csomópontot. Ha a kereszteződést az Abda felől érkezőknek akár csak egyetlen balra kanyarodást könnyítő felálló sávval bővítenék, máris ritkábban fordulnának elő balesetek. Ennek hiánya miatt számít gócpontnak az a rész – amin a hetvenes sebességkorlátozás és a veszélyt előjelző táblák vajmi keveset segítenek –, miközben tavaly az hangzott el, hogy a beruházásra már építési engedély is van.



Mennyibe kerülne egy, a közlekedésbiztonságot jelentősen javító minimális fejlesztés? Néhány tízmillió forintba? Aprópénz ahhoz képest, mennyit jelentene.