A mi VOLT-unk

Furcsa érzés kavarog bennem, amikor nézem a kedden kezdődött VOLT Fesztiválon készült fotókat. Monumentális színpadok, óriáskerék, kiszolgálóegységek tömkelege. Minden színes, minden lüktet, város a városban érzése van az embernek. Olyan hely, olyan rendezvény már évek óta a VOLT, amire büszkék lehetünk, amit irigyelhetnek tőlünk keletre és nyugatra. Mondom tőlünk, mármint Soprontól, a soproniaktól, hiszen mára a város sajátjaként tekint a fesztiválra. Támogatja az önkormányzat, készülnek rá a helyi kereskedők, vendéglátósok, kulturális intézmények és a bulira éhes fiatalok.



Emlékszem az első VOLT-ra is, amit két fiatal srác, Lobenwein Norbert és Fülöp Zoltán hozott össze a sportcentrumban. Az bizony más kategória volt, mint a mostani, huszonhetedik fesztivál. Erősen dominált az underground jelleg, de újszerűségének és a két szervező lelkesedésének, tehetségének köszönhetően az első perctől belopta magát a fiatalok szívébe. Nem véletlenül mondom, hogy a fiatalokéba, hiszen az idősebbek közül akkoriban még sokan problémáztak a zaj, a felfordulás miatt. Csakhogy azóta felnőtt egy nemzedék. Egy emberöltő távolságra kerültünk az első bulitól. Változott a világ, változtunk mi is és a fesztivál is. Utóbbi főként akkor, amikor felköltözött a kempingbe és világsztárok, popikonok sokaságát hozta el Sopronba. Az évek során a VOLT kiérdemelte a „Magyarország legszerethetőbb vidéki fesztiválja" jelzőt. Az egykori szkeptikusok is bemerészkedtek a tömegbe, és ma már ők is büszkék erre a profi zenei dzsemborira.