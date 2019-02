Az Egyesült Királyság 44 nap múlva kilép az Európai Unióból, bár még mindig van némi bizonytalanság abban, hogy a március 29-i dátumot nem halasztják-e el. Mindenesetre a 2016-os népszavazás óta zajló folyamat tanulságos lehet másoknak is; mondjuk nekünk, Északnyugat-Magyarországon élőknek, ahol tízezrek megélhetése függ a határon át ingázástól, s ahol vállalkozások százainak üzleti eredményében jelentenek hatalmas tételt a külföldi kapcsolatok.



Mert mi is történt a szigetországban? A kampányban elhangzott ígéretek jó részéről kiderült, hogy egyszerűen nem igazak. London nem megtakarít, hanem pénzt veszít a Brexittel, azaz nemhogy több jut mondjuk az ottani egészségügyi rendszerre, az NHS-re, hanem kevesebb. Az infláció már mostanra magasabb lett, a GDP pedig alacsonyabb, mint lehetett volna, ráadásul világossá vált, hogy – egy brit szlogent idézve – a kilépéssel a kontrollt ugyan vissza lehet szerezni a határok, a törvények és a pénzek felett, ezzel azonban alapesetben vámok és határellenőrzés jár együtt. S illúziónak bizonyultak azok a remények is, hogy az EU könnyű tárgyalópartner lesz.



Éppen ellenkezőleg történt, a többi 27 tagállam Svédországtól Máltáig, Magyarországtól Portugáliáig egységesen zárt össze ebben a kérdésben. Ebben persze egy egyszerű megfontolás is szerepet játszott, aminek előre látásához azért nem kellett Nobel-díj: ha a közösséget simán, haszonnal el lehet hagyni, a kötelezettségekről lemondva, az előnyökből viszont részesülve, akkor minek is volna érdemes bent maradni?



Így nem is olyan meglepő az a tapasztalat, hogy az elmúlt két és fél év alapján az EU-ba könnyebb belépni, mint távozni onnan. Főleg valóban jó feltételekkel.