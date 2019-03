Továbbra is tavaszias meleg lesz a hétvégén, de hétfőn érkezik a lehűlés

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig:

Vasárnap estig a Kárpát-medence időjárására zonalitás lesz jellemző, azaz több hullámban érkezik nedves levegő hazánk fölé, de lényeges hőmérséklet-változásra még nem kell számítani. Szombaton közepesen és erősen felhős területek egyaránt lesznek, főként az északi megyékben eshet helyenként zápor, illetve eső. Az éjszaka első felében még erősen felhős lesz az ég, és főként az ország északkeleti harmadában (kb. Esztergom-Békéscsaba vonaltól északkeletre) több helyen valószínű eső, zápor is.



Hajnalra mindenütt jelentősen csökken a felhőzet, és a csapadék is megszűnik. Reggel, délelőtt még szakadozottabb lesz a felhőzet, a legtöbb napsütés Borsodban és Szabolcsban várható. Vasárnap napközben ugyanakkor szinte mindenütt beborul az ég, és nagyjából déltől észak, északnyugat felől egyre többfelé valószínű ismét eső, zápor. A Dunántúl délnyugati részein kicsi a csapadék valószínűsége. A délnyugati, nyugati szél összességében többfelé több alkalommal is megerősödik, de elsősorban éjszaka az északi határ mentén - kiemelten az Északi-középhegységben - viharos széllökések is lesznek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 10 és 18 fok között várható, de a Dráva mentén kissé melegebb is lehet.



Időjárási helyzet Európában:

Portugália partjaitól nyugatra található az az anticiklon, amely meghatározza a kontinens déli, délnyugati országainak időjárását. Arrafelé napos az idő és általában 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A legmelegebb azonban nem arrafelé van, hanem Délkelet-Európában. Lappföld fölött található ugyanis egy markáns ciklon, ennek hullámzó frontja egészen Görögországig ér. E rendszer előoldalán a Fekete-tenger partvidékére enyhe levegő áramlik. A Duna-deltában 24, 25 fokos csúcsértékek is előfordulnak. Hátoldalán ugyanakkor Skandinávia fölé sarkvidéki eredetű levegő áramlik, ennek köszönhető, hogy nagyjából az Oslo-Stockholm vonaltól északra jellemzően napközben is 0 fok alatt marad a hőmérséklet. Európa északnyugati, nyugati államainak időjárását eközben többközéppontú ciklonrendszer határozza meg. A frontok mentén csapadékos az idő, így például a Brit-szigeteken is, ahol Írországban és Skóciában nagyobb mennyiségű eső esett az elmúlt 24 órában.