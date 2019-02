Szárazabb idő várható a héten és hétvégére megint lehet tíz fok - a végén még tényleg kitavaszodik

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

Milyen idő lesz az előttünk álló héten?

A végén még tényleg kitavaszodik, nem tévedtek a medvék. Fotó: MTI



Mi a helyzet Európában?

Vasárnap többnyire erősen felhős időre számíthatunk, a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén többfelé, másutt helyenként számíthatunk esőre, záporra, de a késő esti órákban elsősorban az északnyugati tájakon havas eső, néhol havazás is előfordulhat, majd mindenütt fokozatosan megszűnik a csapadék. Késő délután, kora este délnyugaton zivatar is kialakulhat. Hétfőn jobbára közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de az északkeleti országrészben borult lehet az idő. Északnyugat felől egyre nagyobb területen északira, északnyugatira fordul a szél, megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 3 és 8 fok között valószínű, északnyugaton lesz hidegebb az idő.A jövő héten szárazabb idő, a következő napokban kisebb lehűlés várható, néhol csak 2-3 fokig melegszik a levegő, de vasárnap ismét lehet 10 fokos meleg - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Ezek szerint nem tévedtek a medvék , a végén még tényleg kitavaszodik számottevő csapadék nem valószínű, de mint írtuk, északkeleten borult lehet az idő. Többfelé lesz erős, néhol viharos a szél, majd késő délutántól mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet plusz 3-8 fok között valószínű.többnyire erősen felhős lesz az ég, de északnyugaton már hosszabb napos időszakok is lesznek. A keleti országrészben szórványosan előfordulhat kisebb eső. A leghidegebb órákban mínusz 5 és plusz 2, napközben plusz 2-7 fok között alakul a hőmérséklet.ésaz ország túlnyomó részén napos, gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. A minimumhőmérséklet mindkét nap mínusz 7 és 0 fok között valószínű, a nappali maximumok plusz 3-8 fok között alakulnak.sem valószínű számottevő csapadék, de többnyire felhős lesz az ég.Pénteken és szombaton a minimumok mínusz 5 és 0, a maximumok plusz 2-7 fok között alakulnak. Vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 2, a legmagasabb hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.Európa nagy része felett többközéppontú ciklon határozza meg az időjárást. Az észak-dél kiterjedésű hullámzó frontrendszer a Balti-tengertől egészen a Földközi-tenger déli partvidékéig húzódik. Területén többnyire felhős az idő, és több helyen is esik eső, záporeső, de a Kelet-európai-síkság északi részein többfelé, délebbre inkább csak elszórtan fordul elő havazás. A front előtti tájakra délies áramlással az ilyenkor szokásosnál jóval enyhébb levegő áramlik, a délutáni órákra a Kárpát-medence térségében néhol 16, 17, a Balkán-félsziget északnyugati régiójában pedig 18, 19 fokig is felmelegszik a levegő. Mindeközben kontinensünk északi és délnyugati vidékén magasnyomású légköri képződmények helyezkednek el. A legalacsonyabb csúcsértékek továbbra is a Skandináv-félszigeten fordulnak elő, néhol -20 fok körül vagy az alatt alakulnak. A Kárpát-medencét nyugat felől egy hidegfront éri el, amely mögött hidegebb, de továbbra is az ilyenkor szokásosnál enyhébb levegő áramlik fölénk.