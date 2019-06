Hőség: péntekre az egész országra másodfokú figyelmeztetést adtak ki

A hőség veszélye miatt péntekre már az egész országra másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: pénteken a napi középhőmérséklet az ország nagyobb részén elérheti a 27 fokot.



Az előrejelzés szerint a minimumhőmérséklet 16-22, a maximumhőmérséklet 32-36 fok között valószínű.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy pénteken az UV-B sugárzás akár a 8,3-as (extrém) szintet is elérheti.



Kitértek arra is, hogy péntek délután északkeleten fordulhat elő helyenként zivatar, amelyet viharos szél, illetve jégeső kísérhet. Emiatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



(Lead-kép: MTI)