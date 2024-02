30 éve - Hazai közúthálózat-fejlesztés körkép, Győr-Moson-Sopronban is épülnek autópályák

A tervezett október végi határidőnél mintegy fél évvel korábban, már ez év tavaszán részlegesen forgalomba helyezik az M0-ás autóút újabb szakaszát, valamint az M1-es autópálya Győrt elkerülő részét. A munkálatok teljes befejezése a forgalom biztosítása mellett történik meg - hangzott el azon a hétfői sajtótájékoztatón, amelyen Schamschula György miniszter az országos közúthálózat fejlesztési programról adott áttekintést az újságíróknak.

A szaktárca vezetője elmondta: 1990-1993 között mintegy 40 milliárd forintot költött a tárca az országos közúthálózat fejlesztésére. Míg 1989-ben az ennek fejlesztésére, fenntartására és üzemeltetésére fordítható pénzügyi lehetőségek nem érték el a 9 milliárd forintot, addig 1994-ben megközelítik az 50 milliárdot. Az elmúlt időszak kiemelkedő eseménye volt Kelet-Közép-Európa első koncessziós autópálya-szerződéseinek megkötése. A tavaly aláírt két szerződés keretében az M1 -es autópálya Győr és az országhatár közötti szakasza 1995 végére, az M15-ös autópálya Mosonmagyaróvár-országhatár közötti szakasza 1997-re, a Szekszárd térségi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó 20 kilométeres autóút szintén 1997-re elkészül. Remélhetőleg még ez év tavaszán sikerül megkötni az M5-ös, valamint az M3-as autópálya tovább építésére vonatkozó koncessziós szerződéseket. Az M7-es autópálya folytatására kiírt versenytárgyalás a kezdeti szakaszban tart, szerződéskötésre 1994 végén, 1995 elején kerülhet sor.

Külföldi bankokkal kötött kölcsönszerződések keretében valósul meg az M2-es autópálya, a szolnoki elkerülőút és a Sopron belvárosát tehermentesítő út. A miniszter hangsúlyozta: az infrastruktúrafejlesztés meghatározó jelentőségű, hiszen nemcsak a közlekedési feltételeket javítja, hanem további beruházásokat ösztönöz.

40 éve - Összefog öt község Győr-Moson-Sopronban

Távlatokban gondolkodnak a tanácson

Kanyargós, hangulatos utcái és különleges fekvése miatt mindenképpen megér egy délelőtti sétát a nem sietős úton levő átutazónak is Fertőszentmiklós ez a cukorgyáráról inkább közismert Petőházával csaknem összeépült, a két miniközséggel, Röjtökmuzsajjal, Ebergőccel, valamint Csapoddal közös közigazgatási központot alkotó nagyközség. Összesen hatezernyolcszázan lakják az öt települést, s míg a két nagynak egyenletes fejlődést, a kis településeknek támaszt nyújt — a nagyközségi ranggal járó lehetőségek mellett — a közigazgatási rend legutóbbi átszervezése is. E változások mellett a nagyközségi közös tanács idei terveiről is beszélgettünk a község vezetőivel.

Az a tény, hogy Fertőszentmiklóson van egy többcélú, korszerű tornacsarnok — ahol a társközségekből bejáró felsőtagozatos tanulók testedzése is zajlik — eleve lehetőséget teremt számos közösségi megmozdulás szervezésére. Nincs viszont a közigazgatási székhelyen művelődési ház, így a nagy létszámú rendezvények színhelye a mozi, vagy alkalmanként a Petőházi Cukorgyár ad otthont az összejöveteleknek. — A kultúrház valóban nagyon hiányzik, nem is annyira a nagyterem, hanem a kiscsoportos foglalkozások, szakkörök helyszínéül szolgáló klubok hiányát érezzük — mondja Lakatos Tibor, a nagyközségi közös tanács elnöke. — Éppen ezért határozott úgy a tanács, hogy a közeljövőben olyan általánosiskola építésébe kezdünk, amely kialakításánál fogva, legalább részben képes lesz befogadni a kisebb közösségeket. A terveket megrendeltük, az év végére készen lesznek, s a VII. ötéves terv végére várhatóan felépül az iskola is.

A tanács idei költségvetése látványos fejlesztéseket nem tesz lehetővé. A tornacsarnok hiteltörlesztése, az intézmények üzemeltetése mellett el szeretnék készíteni az öregek napközi otthonának központi fűtését. Tavaly kezdődött meg új gyógyszertár, valamint két, célcsoportos szolgálati lakás építése, a közművesített telket ehhez a tanács biztosította. Szükség van parkosításra, út- és járdakorszerűsítésre, a lakóhely szépítésére mind az öt községben. Ebben természetesen a lakosság társadalmi munkájára is támaszkodhat a tanács. Az elmúlt évben egy főre csaknem ezerhatszáz forint értékű társadalmi munka jutott! A helyi üzemek és természetesen a szocialista brigádok is aktívan kiveszik részüket a munkából — mondja a tanácselnök. — Az óvodák, iskolák szemléltető eszközei, a játszóterek felszerelései, az öregek napközi otthonaiban található eszközök mind mind a közösségek keze munkáját őrzik, s én úgy gondolom, számíthatunk rájuk az idén is. A közigazgatási rend ez év elején végrehajtott változása némileg bővítette ugyan az eddig is meglevő elsőfokú hatósági jogköröket, de ez alig jelent lényeges változást.

— Apparátusunk tizenkilenc tagú, valamennyien szakképzett, gyakorlott előadók — mondja Somogyi Géza vb-titkár. — A társközségekben eddig is meglevő fogadónapok rendszere jó, ezt a gyakorlatot folytatjuk. Ami január elsejétől lényeges változás: ügyfélszolgálati irodát nyitottunk itt a közigazgatási székhelyen, ahol egész nap fogadjuk az állampolgárokat. A kapcsolattartást erősítheti az az új intézkedés is, miszerint évi háromezer kilométer gépkocsihasználatra kaptunk engedélyt.

A Fertőszentmiklóshoz tartozó társközségek élete nem sokban különbözik más, hasonló nagyságú települések lakóinak életétől. Mindhárom kis faluban kevés a gyerek, csak az óvodások és az alsó tagozatos tanulók maradnak otthon, a többiek — iskolabuszokkal — bejárnak a közigazgatási székhelyre. Ami közös gond, az a községek teljes közművesítése. Az persze önmagában is jelentős dolog, hogy — Ebergőckivételével, ahol csak egy artézi kút van — valamennyi községben vezetékes ivóvizet ihat a lakosság, ám ahogy fejlődnek a helyi üzemek, ahogy korszerűsödnek a háztartások, egyre sürgetőbbé válik a szennyvízelvezetés megoldása is. — Ez csak távlati elképzelés lehet, s akkor is csak széles körű összefogással valósítható meg — mondja a tanácselnök. — De mert az itteniek szeretik a lakóhelyüket, munkahelyet, jól ellátott üzleteket találnak itt, az ivóvíz-programhoz hasonlóan a nem is túl távoli jövőben megoldjuk ezt is.