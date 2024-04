40 éve - Gondos munka, nagyobb termés

Tanácsok málna termesztőknek

Málna, szúrós szárú, apró piros bogyójú, ízletes növény. Némelyek dicsérik, mások szidják. Ez utóbbiak többnyire a termesztők. Igaz, ők is elismerik, hogy a málna pénzes növény, de azt mondják, az utóbbi időben vesztett a jövedelmezőségéből, nagyon munkaigényes és ráadásul a termés mennyisége is ingadozó. Többen azt panaszolják, hogy hamar kipusztulnak az ültetvények és ezáltal tovább romlik a jövedelmezőség. Győr-Sopron megye déli része még ma is a hazai málnatermesztés egyik legfontosabb tájkörzete. Az itt élő emberek többnyire kiskertekben, pár száz öles háztáji földeken termesztik a málnát, méghozzá hagyományos, több évtizedes módszerekkel. Az említett gondok forrása éppen a hagyományos módszerekből ered. Az utóbbi évtizedek a málna felett sem múltak el nyomtalanul, új, nagy termőképességű fajták kerültek ki a földekre, melyek ma bánásmódot igényelnek, mint a régi ültetvények. Szerencsére hasznos tanácsokért sem kell messzire menni, lévén, hogy a málnatermesztés kutatásával mélyrehatóan foglalkoznak a Gyümölcs és Dísznövénytermesztő Fejlesztő Vállalat fertődi állomásán. Mi is itt kértünk néhány alapvető felvilágosítást dr. Kollányi László kutatótól.

Fotó: Kisalföld archívum

- A málnatermesztő területek háromnegyed része kistermelők, szakcsoportok kezelésében van - mondta.

- Megyénkben az egyéni termesztés a jellemző. Tanácsainkat különféle népszerűsítő kiadványokban, szakcikkekben rendszeresen ismertetjük, de ezek esetleg nem jutnak el mindenkihez, így néhány fontosabb dolgot külön is megemlítenék. A málnatermesztésnél alapvető a terület kiválasztása. A málna legjobban a homokos vályogtalajokat, illetve a jó minőségű öntéstalajokat kedveli. Ezeken a földeken jó termést adhat. Vannak olyan talajtípusok is, ahova nem szabad telepíteni, így például a meszes talajokra, a kavicsos száraz részekre (főként, ha nincs öntözési lehetőség), illetve a magas talajvízszintű területekre. De olyan apróságokra is figyelni kell, hogy a kiszemelt föld megközelíthető legyen, mert így könnyű jó minőségű árut szállítani, emellett fontos, hogy a közelben adódjon értékesítési lehetőség is.

A kutatóintézeti megfigyelések szerint az ingadozó termésátlagok egyik fő oka a változó csapadékmennyiség. Ezért jó, ha olyan helyre kerül a málna, ahol van öntözési lehetőség. A mostanihoz hasonló száraz tavaszon legalább háromszor négyszer, esetenként húszharminc milliméternyi vizet kellene kapni a növényeknek természetes, vagy mesterséges úton, ahhoz, hogy jó legyen a termésátlag. Ennek előnyeire jó példával szolgál a nagyrédei termelőszövetkezet, ahol gondos művelés, öntözés mellett néhány tábla hektáronként húsztonna termést adott. Ugyanakkor más gazdaságokban az öt-hat tonnás termésátlagot érték csak el.

A málnaápolási munkák között szerepel a metszés- közvetlenül a szedés befejezése után a letermett szárakat ki kell vágni és ezzel egyidőben a felesleges sarjak, hajtások egy részét is el kell távolítani. A megyénkben kialakult gyakorlat szerint a legtöbben kora tavasszal kezdik el a málna visszametszését. A kutatók szerint ezt a munkát célszerűbb ősszel, vagy télen elvégezni. Méghozzá nem úgy, mint sokan teszik, hogy a talajtól hetven centire derékban elvágják a vesszőket. A megfigyelések szerint a túlzott visszametszésnek terméscsökkentő hatása van, elegendő a vesszőknek csupán egynegyed-egyötöd részét eltávolítani. Tavasszal ismét érdemes egy ritkítómetszést végezni, méghozzá úgy, hogy lehetőleg a középerős, egészséges vesszőket hagyják meg a termelők.

Szintén a hagyományokkal ellenkezik a kutatóknak az a véleménye, hogy a málna kora tavaszi, első saljait jó eltávolítani, mert ezzel késleltetve van a vesszők elöregedése . A málna ültetésénél a legfontosabb a vírusmentesszaporítóanyagbeszerzése - mondta Kollányi László.

- Nem szerencsés ha a kistermelők egymás kertjéből ültetgetik át a sarjakat. Részben ez az oka, hogy egyes ültetvények aránylag hamar kipusztulnak. A málnának sajnos számos kártevője van, vagy tizenhétféle vírusbetegséget figyeltünk meg. Emellett ott vannak a rovarkártevők a vesszőszúnyog, a vessző gubacs, szúnyog, a karcsú díszbogár, a málnabogár, levéltetvek, a cserebogárpajor. És ezenkívül károkat okoznak még a gombák, így a szártörő gomba, a didimella, a szürkepenész és még sorolhatnám. Mindez azt jelzi, hogy a mainagy termőképességű fajtákmegfelelő növényvédelemreszorulnak.Kora tavasszal ajánlatos a lemosó permetezés sárgaméreggel virágzás előtt Topsin Metillel,vagy réztartalmú szerekkel kétszer kell végigpermetezni a hajtásokat. Teljes virágzáskor az említett Topsin Metillel együtt Fundasolkijuttatása is ajánlott. Szedés után pedig rovarölő és réztartalmú szerekkel ismét fontos kétszer megpermetezni a málnát.

Nem árt néhány szót ejteni az értékesítésről sem. A málna addig pénzes növény, míg megfelelő exportpiaca van. A vevők igényei viszont változnak. Most a nagymarsinakismert málna iránt van a legnagyobb kereslet. Ez kisebb szemű, kevesebbet terem, mint a megyénkben elterjedt Mating fajták, de ízletesebb. A kutatók most azon munkálkodnak, hogy egy olyan új fajtát állítsanak elő, vagy honosítsanak, mely eléggé bőtermő és ízletes is Jelenleg Fertődön az F-4-es jelölésű hibridhez fűznek ilyen reményeket.

30 éve - Készülnek a főszezonra

A fertői strandon május elsejétől fogadják a vendégeket

Bár még a szeszélyes áprilisi időjárás öltöztet bennünket, mindnyájan érezzük, ha lassan is, közelegnek a meleg hónapok. S ha nyár, akkor pancsolás, napfény, víz... Hogyan készülnek a strandok, fürdők üzemeltetői a szezon kezdetére Sopron vármegyében?

Fotó: Kisalföld archívum

A Petőházi Cukorgyár Rt. sportkörének elnök helyettese, Gundinger József még korainak találja az áprilisi előkészületeket. Igaz, két leendő úszómestert már beiskoláztak, eleget téve a biztonsági követelményeknek. A strandkörnyéki vendéglátóipari egységek is gazdákra, illetve bérlőkre leltek már. Nem is lesz hiány lángosban, palacsintában, sem fagyiban. Az ellenőrzés nem árt, ezért az üzemeltető rendszeresen utánanéz majd, megfelelő-e a színvonal, az ellátás. A nyitást az iskolai szünet kezdetére tervezik, addig természetesen a medencéket újra festik, a hibákat kijavítják.

A hegykői strand vezetőjétől, Czupy Jenőtől, már a készülődés munkálatairól hallhattunk beszámolót. E hételejétől takarítják a medencéket, kőművesek javítják a burkolat repedéseit. A gyermek- és a termálmedence műanyag burkolatot kap és gyönyörű égszínkék festékleplet. Takarítják, csinosítják a strand minden négyzetméterét. Nagy segítséget jelent a helyi általános iskolások társadalmi munkája. Két napig, ma és holnap, 30-30 gyerek söpör, gereblyéz, sövényt nyír, szedi a szemetet a parkban, a füves napozóhelyeken. Czupy Jenő május 13-ra ígéri a nyitást.

A soproni Fürdőüzemeltető és Kereskedelmi Kft. igazgatója, Schey András elmondta: teljes mellbedobással végzik a szezonváró munkálatokat. A Lövér fürdőt csinosítják, festik. Már erre a nyárra hatalmas tervekkel áll elő a vezetőség. Az egyik, hogy a toronyban kávézót alakítsanak ki, a fürdőzéstől tönkrement frizurájú hölgyek számára pedig fodrászatot nyissanak. A strand május 21-től fogadja vendégeit.

A Tómalmon már elvégezték a szükséges felújításokat. Az elmúltévek gyakorlatával szemben az idén nincs szükség utánpótlásra, elegendő természetes víz van a tóban. A Tómalom szintén május 21-én nyit. A Fertő tó környékén is nagy erővel folynak a szezont megelőző helyreállítások, fejlesztések. A móló hibáit kijavították, a játszószereket, padokat, egyéb berendezéseket újrafestették. A büfében, szolgálati használatra, új egészségügyi blokkot építettek. A szennyvízelvezetés megoldása sem várat már sokáig magára, a csöveket lefektették, betemették, és az újra füvesítés is a végéhez ért. Megtörtént a kikötőszemle is, a hajózás feltételeit megteremtették. A Fertő tavon és környékén május elsején kezdődik a szezon.

20 éve - Parkolni sem könnyű

Közlekedés: Az autó több, mint a szabad hely - Aki nem akar gyalogolni, szabálytalankodik

Autóba ültünk és megpróbáltunk parkolni Győrben. Számoltunk is: az üres helyeket és a jobb híján szabálytalanul parkoló autókat. Tapasztalatunk szerint egy a tízhez az arány, vagyis 3 szabad helyre 30 szabálytalanul parkoló autó jut.

A KLASTROMNÁL: A szálloda lefoglalja a parkolót vendégeinek, s még ezek a helyek is foglaltak.

A győri parkolóház nyitásának csúszásáról szóló írásunk után tucatszám érkeztek a telefonok szerkesztőségünkbe. A hívek fele kifogásolta, hogy a belváros egyik legforgalmasabb utcájába tervezték az óriásgarázst, ahol a be- és kihajtás dugót okozhat, így ha enyhíti is a parkolási gondot, tetézi azt egy másikkal. Más azt mondta, le kellene zárni a jogi és hatósági zűrzavart, s megnyitni a garázst, különben soha nem oldódik meg a belvárosi parkolási káosz. Aki autósként próbált már helyet találni, annak sok újdonságot nehéz lesz mondani. Néhány érdekességgel azonban szolgálhat körutunk, amelyet tegnap háromnegyed tizenegykor kezdtünk. Egy átlagos nap átlagos problémáival néztünk szembe.

A Zechmeister utca elején még találtunk néhány parkolóhelyet, a Jókai utcához közelítve azonban egyre kevesebb volt a szabad parkoló. A Virágpiac előtt minden hely foglalt, olyannyira, hogy a buszmegálló mögötti összes szabad - de nem felfestett — helyet is kihasználták az autósok. Kicsivel tovább, a Klastrom Szálló előtt a szokásos kép várt minket: a jobb oldali sáv valamennyi helyét lefoglalta a hotel, szemben csurig a parkoló. A Bécsi kapu téren 25- 30 autó áll, mindegyik szabálytalanul. Igaz, ha a közelben akartak parkolni, ez az egy lehetőség maradt számukra. A legközelebbi szabad hely - összesen három darab - négy-ötszáz méterre volt tőlük, a három szabad parkolóra tehát harminc szabálytalan autós jutott. Ez az arány egyébként nagyjából igaz a többi városrészben is, de egyelőre maradjunk még a belvárosban.

A reménytelen helyek

Az Árpád úton épült, de még zárva tartó parkolóház környékén egyetlen szabad hely sem volt, a Richter Terem felé haladva hármat azért találtunk. A Rába Hotel előtt, illetve a műszaki áruház melletti parkolóban ismét a Bécsi kapu téri „szindróma” fogadott minket: üres helyek híján szabálytalanul parkoló autók sora. Jellemző egyébként tegnap legalábbis bizonyíthatóan az volt -, hogy a hivatalok, a pályaudvarok (busz- és vasúti), illetve a városháza és a posta előtt reménytelen munkaidőben parkolóhelyet találni. Nem jobb a helyzet az éjjel-nappali boltok (például a színház melletti), de a nagyobb áruházak (Kisduna Áruház) előtt sem.

Garázsokból boltok lettek

Korábbi cikkeinkre utalva nyilvánvaló, hogy a helyzet nemcsak a belvárosban, hanem a többi városrészben is hasonló. Marcalvárosban a közelmúltban komoly felháborodást váltott ki a lakók körében, hogy a Riesz Frigyes utcában felhúzott hetvenlakásos épülethez mindössze ötven parkoló épült. A lakótelepeken - Adyvárosban és az említett Marcalváros I-II-n - az egyik legnagyobb probléma éppen az, hogy a panelekhez annak idején nagyon kevés parkolót terveztek, s hiába építettek utólag több mint háromszázat, ez is kevésnek bizonyult. A közterület-felügyelet vezetője ezt három okkal magyarázta: sok garázst üzletté minősítettek át, egyre több családban van két autó, illetve sokan az utcán hagyják üzemképtelen járművüket. Azt is hozzátette: naponta többször végeznek ellenőrzést a lakótelepeken.

Parkolási rendelet kellene

A szabálytalan parkolásért legfeljebb tízezer forintos helyszíni bírságot szabhat ki a közterület-felügyelet. Nem egy olyan példát látni - panaszolták a minap olvasóink hogy a büntetést épp ők fizetik, akik ha hat óra után végeznek a munkával, nem tudnak megállni otthonaik előtt. Tudják, hogy szabálytalan helyen parkolnak, de jobb megoldást nem tudnak. Konkrét példát is mondtak: nemegyszer előfordult Adyvárosban, a Fekete-iskola szomszédságában épült tízemeleteseknél, hogy a lakók a füvön hagyták autójukat este, reggel pedig büntetőcédula várta őket. Mi a megoldás? Felmerült, hogy a megoldást egy parkolási rendelet megalkotása jelentené, amely a gépkocsik számának jövőbeni alakulásával is számolva határozza meg az egy lakáshoz kötelezően megépítendő parkolókat az építtető területén és költségén. Ebből egyelőre semmi sem lett. Az is igaz, a győri közgyűlés legutóbbi ülésén a Rónai Jácint utca-Szövetség utca-Báthory utca-Damjanich utca által határolt, területen a rendezési tervet úgy módosította, hogy lakásonként a törvény szerinti maximális, azaz másfél parkolóhelyet kell biztosítani.