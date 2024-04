Mindenekelőtt célszerű áttekinteni, mire és mennyit költöttünk az elmúlt időszakban. Aki nem vezetett nyilvántartást a készpénzes fizetéseiről, annak is segíthetnek a banki nyilvántartások az átutalásokról, csoportos beszedésekről és a bankkártyás vásárlásokról.

Ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy mennyit költöttünk az elmúlt hónapokban, vagy még korábban, akkor ehhez segítségül hívhatjuk a banki mobilapplikációnk költéselemző funkcióját. Talán sokan nem is ismerik ezt a funkciót, vagy akik találkoztak már vele, azok sem mélyedtek el benne igazán. Pedig ezek nagyon látványosan képesek megmutatni a költés szerkezetét. A rekord infláció lecsengését követően eljött az az idő, amikor célszerű segítségül hívni ezt a lehetőséget.

Nem minden applikáció rendelkezik fejlett, korszerű költségelemzővel, de a Gránit Bank, az OTP Bank, az Erste Bank vagy az UniCredit Bank applikációja teljesen ilyen. Ez azt jelenti, hogy bármelyik applikációval egészen tranzakció szintig le tudjuk követni, hogy az egyes költségkategóriában mennyit költöttünk a bankkártyával. De látszanak az egyéb költések, így az átutalások vagy a csoportos beszedések is, természetesen.

A kiadásokkal az applikációk szembeállítják a bevételeket is, így látszik, hogy nyereséggel vagy épp veszteséggel léptünk ki a hónapból.

Ezekben az adatelemzésekben az a legjobb, hogy teljesen automatikusak. A bankkártyát elfogadó POS terminálok minden boltban egy meghatározott kóddal vannak ellátva, mely az adott üzlet kereskedelmi profilját tükrözi. Ezeket a kódokat használja ki az applikáció, amikor besorolja a tranzakciókat a különböző költési kategóriákba. Ha pedig valakinek a készpénzes költések kimutatása hiányzik, az UniCredit Bank applikációjában még ezeket is berögzítheti a teljesebb elemzés érdekében.

Megtakarítási célok kitűzése

Az új pénzügyi időszakot célszerű úgy indítani, hogy kitűzzük az előttünk álló, ismert egyszeri nagyobb kiadásokat és azokra előre takarékoskodunk. De lehet ilyen cél egy későbbi megtakarítási célra történő gyűjtés is.

Egy háztartásban több ilyen megtakarítási cél is elő szokott fordulni. Régebben a pénzt malacperselyben gyűjtögették az emberek, melyben minden pénzügyi célért egyetlen helyre tették a megtakarításaikat, ráadásul annak az egyenlegét sem tudták követni, csak ha feltörték azt.

Szerencsére a digitális pénzügyi szolgáltatások megjelenésével jóval átláthatóbbá és egyszerűbbé vált a takarékoskodás.

Az utóbbi években megjelentek azok a takarékoskodásra alkalmas számlatípusok, melyeknél már nem kell virtuális malacperselynek tekinteni egy bankszámlára közösen tett pénzt, hanem látványosan el lehet különíteni a pénzt megtakarítási célonként a megtakarítási számlán belül. Vagyis lényegében a nagy malacperselyt felváltja több kisebb virtuális malacpersely, melyekben külön-külön lehet takarékoskodni a megtakarítási célok szerint.

Ezek a korszerű megtakarítási számlák, melyeken megtakarítási célonként külön-külön lehet takarékoskodni, még arra is alkalmasak, hogy külön-külön megjelöljük ezeknek a pénzügyi céloknak a határidejét is. Ilyen megtakarítási számlák vannak már az Erste Banknál (CélBetét), a K&H Banknál (K&H tervező) és az OTP Banknál (Persely) is.

A MagNet Banknál ugyan csak egyetlen takarékoskodási célt és határidőt lehet megjelölni az Apránként Megtakarítási Programban, viszont egy teljesen egyedi módon is lehet pénzt rakni a virtuális perselybe, ez pedig a bankkártyás költések utáni felkerekítés. Minden takarékoskodó ügyfél beállíthatja, hogy a bankkártyás vásárlásai után a 10, 100 vagy 1 000 forintra felkerekített összegeket tegyen félre a bank a megtakarítási számlán. Tehát a megtakarító egyfajta borravalót ad magának minden egyes bankkártyás vásárlás után. A MagNet Bank egyedüliként fizet látható kamatot a megtakarítási számlára, melyet még kamatprémiummal is megfejel, ha a takarékoskodó rendszeresen, minden egyes hónapban takarékoskodik, függetlenül attól, hogy közben kivesz-e pénzt a számláról. A kamatokat egyébként minden hónapban jóváírja a bank, így még némi kamatos kamat hatás is elérhető ezekre a megtakarításokra a MagNet Banknál.

Pénzosztási akciók a bankszámlanyitások után

Egy harmadik, viszonylag gyors pénzszerzési lehetőségnek látszik a mindenhol reklámozott számlanyitás jóváírással akciós lehetőség. Mostanra ugyanis teljesen elterjedtté vált, hogy a bankok az új ügyfeleknek bónusz pénzeket adnak.

Ezek azonban nem csekély összegek: mára általánossá vált a 30 000 forintos, szabadon elkölthető jóváírás, de akadnak még ennél is nagyobbak. Egy ügyfél akár több banknál is élhet egy ilyen ajánlattal, ha ott még nincs bankszámlája, így nagyságrendileg 60 000 – 90 000 forintot is könnyen össze lehet gyűjteni.

Ezeknek a pénzeknek általában nincs komoly, teljesíthetetlen akadálya és ha jóváírást vagy néhány kisebb összegű költést követelnek is meg érte a bankok, az is csak az első hónapra vagy első három hónapra szól. Igaz, a legtöbb banknál 1 vagy 2 éves hűségidőt kell vállalni a pénzjutalomért cserébe, de az ez idő alatt összesen kifizetett havidíjnál is magasabb összegű az a juttatás, amit az ügyfélnek adnak.

Az éppen futó számlanyitási akciókról a BiztosDöntés.hu összefoglaló oldalán lehet többet megtudni, melyet folyamatosan élőn tartanak. (X)