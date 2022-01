Mozgalmas esztendőt zártak Fertőszentmiklóson: közvilágítást alakítottak ki a sportpályánál, utak épültek, intézmények újultak meg és ingatlanfejlesztések valósultak meg.

Járdák és parkolók

– Tavaly a fő célunk az intézmények fenntartása és stabil üzemeltetése volt. A Malom utcai óvodát pályázati forrásból felújíttattuk és kapott egy többfunkciós sportpályát is. Emellett közel százmillió forintból készültek el aszfaltozott utcák a hivatal mögötti városrésznél, de járdákat és parkolókat is adtunk át – tudtuk meg Horváth Tibortól, Fertőszentmiklós polgármesterétől. Hozzátette, az útfelújításokat szeretnék idén folytatni. Tavaly az egyik legnagyobb projekt az új építési telkek kialakítása volt, ami a vártnál nagyobb érdeklődésnek örvendett.

Egyre több a gyermek

– Összesen ötvenkettő, összközművesített telket alakítottunk ki, ez év végére el is készültek, ezzel együtt el is keltek. Zömében fiatal családok szándékoznak idejönni, ebből és a statisztikákból kiindulva a következő években jelentős létszámnövekedésre számítunk. Már most rekordokat dönt a gyermekek létszáma a településen, de ezzel együtt sajnos a halálozás száma arányos – tájékoztatott a polgármester.

A helyi iskolába 350 gyermek jár, hiszen a környező településekről is itt tanulnak a diákok, valamint a fertőszentmiklósi két óvoda mintegy 130 gyermekkel üzemel. Előreláthatólag az óvoda bővítésére szükség lesz, amit idén elkezdhetnek.

Fotók: Szalay Károly

Időszerű korszerűsítés

– Az önkormányzat fenntartásában lévő idősek otthonában időszerűvé vált a korszerűsítés. Az intézmény egy önként vállalt feladat, ami sok költséggel jár. A jelenlegi harmincöt, idős lakót nagy feladat költöztetni az építkezések idejére. Ennek ellenére tavaly árnyékolókkal láttuk el a déli szobákat, és idén szeretnénk pályázati forrásból és önerőből a belső gépészetet felújítani – részletezte Horváth Tibor.

– Ritkaságszámba megy, hogy a kilátónál átadtunk egy szoborcsoportot, mellette egy kisebb parkkal. Egészen jól állunk szobrokkal, de mind szenteket és nagy embereket ábrázol. Szerettük volna megörökíteni a kisembereket is, méghozzá gyerekekként. A szobrok szándékosan úgy készültek, hogy rájuk lehessen mászni – büszkélkedett a polgármester.

Ráncfelvarrás

A helyi iskolába 350 gyermek jár, hiszen a környező településekről is itt tanulnak a diákok. Fertőszentmiklós kulturális és közösségi élete rendkívül aktív, azonban az utóbbi időben ezekre nem volt lehetőség. – Fokozatosan és visszafogottan szeretnénk visszaállni a megszokott életünkhöz. Úgy érezzük, hogy kezdünk kilábalni a járványügyi bezártságból – mondta el a polgármester.

Hozzátette, az idei tervekhez hozzátartozik a művelődési ház komplett felújítása. – Korábban az egyik legszebb intézmény volt a környéken, de már erősen ráfér a ráncfelvarrás. Ezenfelül szeretnénk a két rendezvénypajtát is hőszigetelni, hogy komfortosabb legyen, és akár családi rendezvényeket is lehessen benne tartani – zárta szavait.