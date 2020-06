Aludj máskor Győrben – Csak a PÁGISZ

Eddig a PÁGISZ 14 24 órás vetélkedőn vett részt és mindent élveztük. Egyszer sikerült elhódítani az arany érmet is. Sok olyan verseny van ami a szívünkhöz nagyon közel áll Nem volt kérdés hogy az idén is indulunk még ha online lesz is. Nagyon izgatott volt mindenki a kezdést megelőző napokban és főleg a kezdés előtt közvetlenül. Jellemző a PÁGISZRA hogy a fair play szellemében játszik. Az elmúlt évek sikerült több díjat is nyernünk.

Nekünk első sorban a tisztességes játék számít és utána jön csak a helyezés. Ettől függetlenül a fair play szabályain belül minden energiánkat felhasználjuk a hogy ezen a rendezvényen is sikeresek legyünk. Nagyon jó szórakozás a 24 H verseny és bátran ajánlom minden középiskolás tanulónak. Ezeken rendezvényeken nagyon jó barátságok születnek mert születnek és nagyon jó közösség építő program. Ezen az online versenyen eddig is nagyon érdekes és kreatív feladatokat kapunk.

Idén eddig kaptunk olyan feladatokat mint pl.: dekázás , makett. Volt köztük sok sportos és kreatív gondolkodást igénylő feladat . A feladatokat amiket kapnak a csapatok játékosaik között elosztják. 24 órán keresztül megy a szórakozás amit egy nagy bulinak is felfoghattunk.

Ezzel a mondattal szoktuk egymást buzdítani: Csak a PÁGISZ!