Vízen farsangolnak a győri filharmonikusok

Petrov Iván a Győri Úszó SE vezetőedzője a koncertteremmé előléptetett uszodában mutatja be a farsangi koncert dressz-kódját. Mellette balra az ötletgazda Fűke Géza és Borkai Zsolt. Fotó: O. Jakócs Péter

Jegyek



Aki nem szeretne lemaradni, vagy karácsonyi meglepetésnek szánja a különleges élményt, az már most megvehetik a jegyeket a Richter Terem pénztárában, vagy a jegymester.hu-n. Ezúttal nemcsak a filharmónia bérlettel rendelkező zenebarátok kapnak húsz százalékos kedvezményt a hatezer forintos árból, hanem a sportuszoda bérletesei is.

Nemcsak a zene lesz könnyed, mint a csobogó víz, hanem a műsor is. A műsorszámok nagy része kapcsolatban lesz a vízzel és természetesen nem lesz hiány vidámságban, humorban sem január 24-én. Már az vicces lesz, ahogy zenészek megjelennek a „víziszínpadon": szmoking-nagyestélyi helyett, uszodai szerelésben és strandpapucsban. A zene mellé sportélményt is kap a közönség a Szlovák Nemzeti Szinkronúszó válogatottközreműködésével. A farsangi koncert műsorvezetői ijf. Knézy Jenő és Bősze Ádám lesznek.A sport és zene összeházasítása egy „ártatlan" beszélgetéssel kezdődött Fűke Géza igazgató és Petrov Iván edző között: – Hétvégenként itt úsznak a fiaim, egy alkalommal találkoztam Ivánnal, aki elújságolta, hogy a zenekar legújabb Brahms lemezére edzenek a versenyzői. Be is kapcsolta a medencetérbe a zenét, ami olyan erővel hatott és olyan tökéletes akusztikával szólt, hogy kiszaladt a számon: milyen jó koncertet lehetni itt tartani.Petrov Ivánról is tudni, hogy nem retten meg a merész ötletektől, következtek a tettek: próbakép beköltözött egy vonósnégyes zárás után az uszodába, leállították a gépészetet és zenéltek. Az elképzelt hangzás a valóságban is tökéletesen szólt. A sportember és felesége Jakabos Zsuzsa úszó, rendszeres látogatói a filharmonikusok koncertjeinek, ezért is nagy az öröm, hogy hazai terepen láthatják vendégül a zenészeket.Az ötletet Borkai Zsolt polgármester is felkarolta, rendkívüli alkalomként említette a zene és sport egymásra találását a sportuszodában. A Győri Filharmonikus Zenekar bízik abban, hogy a Tradíció és Innováció jegyében meghirdetett évadjában ezen a különleges helyszínen is telt ház előtt játszanak.A különleges helyszín különleges dressz-kódot kíván a közönségtől is. Ezt Petrov Iván mutatta be, aki bermudanadrágban és sportfelsőben jelent meg a sajtótájékoztatón.