Van egy versed a fiókban, vagy inkább szavalnál? Győri középiskolások nevezését várják a kortárs versfesztiválra

Egyre kevesebb versmondó verseny van, szuper lenne, ha ez egy kicsit megváltozna. Én régen nagyon sok ilyen megmérettetésen vettem részt. Ha valaki előadó-művészettel szeretne foglalkozni, a szavalás jó módszer arra, hogy leküzdjük a lámpalázat, gyakoroljuk, hogy milyen kiállni a közönség elé. Sőt, más izgulós élethelyzetben is segít, például ha vizsgázni megyünk

Lakatos Dorina, a versfesztivál egyik zsűrije, a RÉV Színház színésze.

március 24-ig várják a nevezéseket. Minden fontos részlet és az online jelentkezési lap Az április 24-i fesztiválra. Minden fontos részlet és az online jelentkezési lap itt található. Versmondásra maximum 50-en, saját mű beküldésére pedig maximum 30-an jelentkezhetnek. A versmondó verseny aranyérmese az egész osztálynak nyerni fog egy RÉV Színházas foglalkozást. Hajrá!

próbálják minél őszintébben elmondani a művet,

kicsit gondolják át, nekik mit jelentenek a benne foglaltak,

törekedjenek színes előadásmódra (például hol játékosabban, hol csendesebben...).

A RÉV Színház többek között színházi neveléssel foglalkozik. Iskolás csoportoknak tartanak előadásokat, ahol mindig lehetőség nyílik a kötetlen beszélgetésre. Legyen szó internetes zaklatásról, kitaszításról vagy bármilyen ezekhez hasonló problémakörökről, a diákok a látott produkció kapcsán megnyílnak - ki előbb, ki idővel -, és bekapcsolódnak egy közös beszélgetésbe.

Legutóbbi alkalommal a Radnóti Miklós Nemzeti Vers- és Prózamondó Versenyen szerepeltem, és ez volt az eddigi legjobb szavalós tapasztalatom. Egy szinte teljesen ismeretlen kortárs költőnő versét mondtam el, és ez annyira felszabadította az előadásmódomat, hogy nagyon jól sikerült a verseny, első helyezett lettem. A legrosszabb élményem pedig az volt, amikor kilencedikes voltam, és a Kisfaludy Napokon mondtam verset. Az én kategóriámban fiatalnak számítottam, és ahogy hallgattam a többieket, teljes lámpaláz és ijedtség jött rám, és nem maradtam a második fordulóra. Utólag derült ki, hogy továbbjutottam volna

- fejti ki Lakatos Dorina, aki a többi szervezővel karöltve arra törekszik, minél kötetlenebb, beszélgetősebb legyen a fesztivál hangulata. Ehhez például elengedhetetlen egy olyan zsűri, aki jóval inkább bátorít, motivál, segít, tanácsokkal lát el, mint "pontoz".A közönség szava is fontos lesz: versmondásból és -írásból is lesz különdíjas. Így, összesen nyolc diákot fognak jutalmazni.Lakatos Dorina 13 és 21 éves kora között szinte folyamatosan járt szavaló versenyekre. Úgy gondolja, a szöveg memorizálása nem lehet gond, hiszen az iskolában gyakran kell verset tanulniuk a diákoknak, az előadás kapcsán viszont nyugodtan kérjenek segítséget, szavalják el barátaiknak, nézzenek YouTube-videókat."Magyarországon nem olyan gyakori, hogy kortárs költők verseivel lehet indulni ilyen versenyen, mi azonban látjuk ebben az izgalmat: mivel kevesebbszer (vagy soha nem) szavalt, vagy épp ismeretlen alkotásokról van szó, óriási szabadságot kap az előadó. Bárhogy alakíthatja előadásmódját".3 tanácsot fogalmazott meg Lakatos Dorina a versmondók számára:A társulat színésznőjétől azt is megkérdeztük, melyek voltak legkedvesebb és legrosszabb szavalós élményei.- meséli mosolyogva a színésznő, aki végezetül a versfesztivál támogatóinak szeretne köszönetet mondani, akik a következők.Vaskakas Bábszínház (előadás jegy), I love mozi (mozijegy), Import Impró Társulat (előadás jegy, és az impró műhelyre jegy), RÉV Színház (előadás jegy), Libri (könyvutalvány), Paintball Sziget (utalvány), Győr Slam (belépő egy slam poetry estre), RómerKvelle (belépő), Generációk Háza, Múzeumok Éjszakája (belépő), IME egyesület, A Pult.