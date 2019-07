Tisztelet a pannonhalmi hősöknek - katonasírokat újítottak fel - fotók

A hat sírra ráfért a rekonstrukció, aminek keretében megtisztították és újrafestették az eredeti fejfákat, új műkő kerettel szegélyezték a hantokat és a sírok környezetét is rendezték - közölte portálunkkal Kovács Szabolcs, Pannonhalma jegyzője.Az átadó ünnepséget a napokban tartották a katolikus temetőben, ahol Bagó Ferenc polgármester tartott ünnepi beszédet, melyben megemlékezett róla, hogy az első világháborúban 65 millió embert mozgósítottak. A hadba hívottak több mint 57 százaléka megsebesült, hősi halált halt, eltűnt, vagy hadifogolytáborban szerzett súlyos testi, lelki sérüléseket. A háború szomorú statisztikája azt mutatja, hogy a harcokban nyolc és félmillión vesztették életüket.A polgármester emlékeztetett, az, hogy mi most itt magyarként állhatunk, annak köszönhető, hogy a hosszú évszázadok során, a honfoglalástól napjainkig, mindig voltak és vannak és hiszem, hogy a jövőben is lesznek olyanok, akik bátran felvállalják azokat a küzdelmeket, amelyek e nemzet fennmaradását biztosítják.Most béke van, de ennek a békének az értékét igazán megbecsülni csak azok tudják, akik szembesülnek a háború borzalmaival. Egyre kevesebben vannak közöttünk olyanok, akik lelkükben hurcolják az elveszett szülő, testvér, barát emlékét. Ezt a fájdalmat továbbfokozta az, hogy a világháborúk poklában életüket vesztett szeretteinket évtizedeken keresztül meggyászolni is csak titokban lehetett.Itt a sírköveken szereplő nevek egy-egy ifjúságukban megszakadt életet jelölnek. Egy embert, aki egy volt közülünk. Aki félt, fázott és hazavágyott, akit hazavártak, akiért imádkoztak – akit sirattak.A beszédet követően Matusz Hugó perjel szentelt fel újra a sírokat. A városvezetés koszorúkat helyezett el a hősök emlékére, amelyet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Zenekara által játszott koszorúzene tett magasztos pillanattá. A sírok felújításán kívül legalább annyival tartozunk, a hősöknek, hogy név szerint szerepeljenek itt: