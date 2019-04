Testvére 11 éves kislányát zaklatta - két év kilenc hónap börtönre ítéltek egy megyei férfit

Az ügyészség fellebbezése alapján járt el a másodfokú bíróság, amikor a vádirat szerint szexuális erőszakot megvalósító, de az elsőfokú ítélet szerint tettleges becsületsértésnek minősített bűncselekmény kapcsán megváltoztatta a járásbíróság ítéletét.



A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség a negyven éves férfit tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádolta. A vádirati tényállás szerint ugyanis az elkövető a testvére tizenegy éves kislányát 2016. évben tíz alkalommal is szexuálisan zaklatta a Győr-Moson-Sopron megyei otthonukban.



Az elsőfokú bíróság a cselekményt tettleges becsületsértésnek minősítette és az elkövetőt négy hónap, végrehajtásában két évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.



Az ügyészi fellebbezés során eljáró másodfokú bíróság azonban megváltoztatta az elsőfokú ítéletet és a cselekményt a vádirati minősítés szerinti tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettének minősítette, egyúttal két év kilenc hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztést szabott ki a terhelttel szemben. Az ítélet jogerős.



