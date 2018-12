Tekla, a kis harcos - Meg kellett műteni a koroncói kislány szívét

Csanádi Jánosné szeretettel öleli magához a kis Teklát, akinek a szívét mielőbb meg kellett műteni. Fotó: H. Baranyai Edina

A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait.

00100008-as számlaszámra is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segítségét kérők vagy rászorulókat ajánló olvasóink levelét a Kisalföld-szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy az A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat korábban a Kisalföldbe fűzött, ügyfélszolgálatainkon is beszerezhető sárga csekken fizethetik be, vagy átutalással, a 12096705-01312657-00100008-as számlaszámra is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segítségét kérők vagy rászorulókat ajánló olvasóink levelét a Kisalföld-szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy az alapitvany@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk.

Csanádi Jánosné Móni tősgyökeres koroncói. Húsz éve házasodott össze férjével, azóta ő is a településen él. Boldogságuk kiteljesedett, amikor megszületett fiuk, a most már tizenöt éves Felícián, aki gimnáziumba jár. Régóta szerette volna a pár, hogy legyen egy húga is, de csak nemrégiben teljesült a vágyuk. Nagy volt az öröm, izgatottan várták az újszülött érkezését.Tekla négy hónapja jött a világra és sajnos már a szülés sem volt könnyű sem a gyermek, sem az édesanya számára. Az is akkor derült ki, hogy a kislánynak szívproblémája van, gyógyszerekre és mielőbbi műtétre van szüksége. A fővárosban operálták meg. Az édesanyát azzal biztatják az orvosok, hogy érdemes volt a beavatkozást most elvégezni, mert a csecsemők szívósak, igazi harcosok, ezért Tekla gyors felgyógyulására számíthatnak.Azért persze ott maradt a szülőkben az aggodalom, ráadásul a család költségvetését is megterheli a sok utazás. Emellett mivel nem jutott az asszonynak hely az anyaszállón, Budapesten kellett neki szállást keresni, hogy a kislánya közelében lehessen.Az édesapa targoncás, a felesége gyárakban dolgozott. Most a kisebbik gyermekük felépüléséért, egészségéért izgulnak és mindent megtesznek érte, ami tőlük telik. Segítségképp 150 ezer forintot juttattunk el hozzájuk olvasóink adományainak köszönhetően. A pénz a Jóakarat hídján érkezett a Lapcom Média Alapítványhoz. A család hálás az olvasóknak csakúgy, mint a fővárosi kórház orvosainak, szakembereinek az áldozatos munkájukért.