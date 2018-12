Szombat este is érdemes kilátogatniuk a Dunakapu térre a műkorcsolya kedvelőinek

A Dunakapu téren felállított jégpálya ma estére is tartogat meglepetéseket a műkorcsolya kedvelőinek. Ezúttal, a versenyzői kűrbemutatók mellett, egy különleges, hármas koreográfiát is láthatnak majd az érdeklődők - közölte Facebook oldalán a Győri ETO HC Műkorcsolya Szakosztálya.A szakosztály fáradhatatlanul lelkes korcsolyázói 22-én, valamint 23-án este 18 órakor lépnek fel az ünnepi fényekkel kivilágított jégpályán, megmutatva, miért is szép ez a sportág.