Stílusos Art Piknik Győrben, gyermeknap Sopronban, jetmodell-találkozó Ménfőcsanakon - programajánló

Zenei programok a Stílusos Art Pikniken

A hazai gasztronómia legszínesebb és legdizájnosabb fesztiválja a kulináris élvezetek mellett zenei programmal is várja a rendezvényre látogatókat.

06. 01., szombat

12 óra: DJ Giga.

15 óra: Kama Akusztik.

17 óra: Swing a la Django feat. Kozma Orsi.

19 óra: Valami swing.

20 óra: DJ Clocks.

06. 02., vasárnap

12 óra: DJ ELF

15 óra: Szilárd feat. Galambos Dorina, Schoblocher Barbara, Kiss Flóra. 17 óra: Tóth Vera Quartet.

19 óra: Pankastic!

Jegyárak: szombati napijegy: 1500 Ft, vasárnapi napijegy: 1500 Ft, 2 napos bérlet: 2000 Ft, 13 éves kor alatt a rendezvény ingyenesen, felnőtt felügyeletével látogatható.

A Stílusos Art Piknik a kulináris élvezeteket vegyíti vizuális kultúrával és zenével, az ország sztárséfjeinek közreműködésével a hétvégén a Radó-szigeten. A programokról a fesztivált szervező győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója, Grászli Bernadett beszélt portálunknak.

– A gasztronómia is művészi élményt nyújt, a képző- és a zeneművészetet is lehet olyan jóízűen fogyasztani, mint egy ételt.

Az ételkülönlegességeket a fák lombjai alatt, a folyóparton, piknikhangulatban lehet élvezni. Fotó: Marcali Gábor – Régóta szívesen teremtünk alkalmat a művészeti ágak találkozására, színes metszéspontjaikban értékeik megtöbbszöröződhetnek. S rohanó mindennapjainkban sokaknak kevesebb idejük van arra, hogy kulturális élményeket szerezzenek. Igény viszont van a művészeti workshopokra, a koncertekre, az ismeretterjesztő előadásokra is. Ezért korábban az Egy koncert, egy kiállítás keretében tárlatvezetést is komplexebb program keretében tartottunk és a Művészetek Utcája rendezvény is éveken át jól működött. Ezt bővítettük, frissítettük, így született meg a Stílusos Art Piknik. Tavaly tartottuk meg először, félúton belvárosi épületeink között. Úgy gondoltuk, remek lehetőség arra, hogy a múzeumokat is támogassák az érdeklődők a belépőjeggyel, akik számos szabadtéri szórakozási lehetőséget igénybe vehettek.

– A tavalyi rendezvény után milyen tapasztalatokat szűrtek le? Bevált a piknikhangulat, a helyszín?

– Az rögtön látszott már tavaly, hogy nagy szükség van ilyen rendezvényre, a városlakók, a turisták is igénylik a színvonalas programokat. Szívesen bővítik ismereteiket, hallanak újdonságokat a kulinária és a kultúra terén. Azért is volt számos résztvevőnk, mert az egészséges életmód, a minőségi alapanyagok konyhai használata iránt nő az érdeklődés. A sztárséfek éttermeibe pedig nem könnyű bejutni, a Stílusos Art Pikniken viszont többük főztje egy helyen megkóstolható. A Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület segít ebben, már három Győr-Moson-Sopron megyei étterem bekerült tagjai közé, a pannonhalmi Viator, a győri La Maréda és a soproni Erhardt. Az ételkülönlegességeket pedig a fák lombjai alatt, a folyóparton, piknikhangulatban lehet élvezni. Új műfajt hozott ez a fesztivál a városba, sokakra a meglepetés erejével hatott, többen aha-élményről számoltak be. A zenepavilont is a hagyományos módon hasznosítottuk és megható volt tavaly, amikor az első világháború áldozataira vízen úszó mécsesekkel, virágokkal emlékeztünk. Az időpontot viszont megváltoztattuk: a múlt évben augusztusban tartottuk meg az art pikniket, idén mintegy nyárköszöntő lesz, még komplexebb programot kínál.

– Az idei programok közül biztosan ott lesz a proseccós tárlatvezetésen, mert azon ön beszél művészettörténészként.

– A csütörtöki előprogram kapta a Tárlatvezetés proseccóval címet. Az Esterházy-palotában két tárlatot nyitunk meg, borkultúra-előadásaink hangulatát felelevenítve. Az egyiken az ismert helyi műgyűjtő, Rechnitzer János professzor mutatja be féltve őrzött értékeit, a másikon Halmi-Horváth István kortárs művész alkotássorozata látható. A műgyűjtésről külön programon is beszélgetek esztétával, tartunk könyvbemutatókat is és az art piknik belépőjegye kiállításainkra is, a múzeum tizenegy épületére érvényes. Unikális értékeket mutatunk be a művészet területéről és a séfek gőzerővel készülnek, a televízióból ismert Sárközy Ákos a Michelin-csillagos Borkonyhából, Bicsár Attila a Sauska48-ból és Wolf András is. Olyan finomságokat kóstolhatnak az érdeklődők, amiket otthon nem. Itt lesz a Szekszárdi borvidékről Heimann Zoltán borász, a Pannonhalmi borvidékről a PH-Érték és a Redy Villány minőségi, elérhető árú borokkal.



. – A megszokottnál is színesebb és változatosabb programok várják a gyermekeket és a családokat az idei gyermeknapon, amely nemcsak a Jereván-lakótelep, hanem az egész város egyik legnépszerűbb rendezvénye. Óriási játékváros épül, lesz játszóvár, csúszda, ugrálóvár, a legkisebbeknek a hagyományos fajátékok parkja, kézművessátor és arcfestés. A tombola és más meglepetések között idén több különlegességre is számíthatnak kicsik és nagyok – mondta el Tóth Éva önkormányzati képviselő, a jereváni részönkormányzat elnöke, aki hozzátette: minden ingyenes lesz.A vidám színpadi műsorok mellett tűzoltó- és rendőrautóba, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön rabszállítójába és mentőautóba is beszállhatnak a gyermekek, ezért az ilyenkor szokásos szirénázás is jelezni fogja, hogy június elseje a gyermekek, egyben a családok napja. A programok szervezője ezúttal is a Jereván-lakótelep Településrészi Önkormányzata.