Rendőrségi akcióra és lövésre ébredtek a győri Kenus utca lakói

A rendőrség időközben a Kisalföldnek újabb információkkal egészítette ki a Kenus utcai akció körülményeit:

"Győrben, a Kenus utcában 2019. április 6-án, 0 óra 10 perckor történt intézkedés során a rendőrök az őket veszélyeztető jármű kerekére adtak le célzott lövést elfogás közben. Személyi sérülés nem történt, bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni. A rendőrség hivatalos személy elleni erőszak bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészség felé."

A megyei rendőr-kapitányságnak hétfőn két témában tettük fel kérdésinket. Az egyik a győri autószalon széfjének elrablása volt, a másik pedig múlt pénteki Kenus utcai rendőrségi akció és lövöldözés. A következő választ kaptuk:

"a bűncselekménnyel kapcsolatban a Győri Rendőrkapitányság nyomozást folytat jelentős értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette megalapozott gyanúja miatt, egy 26 éves győri férfi ellen. Az eljárásról - a nyomozás érdekeire való tekintettel – jelenleg bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni."

Mostanra kiderült, hogy a két ügy összefügg és mindkét eset kapcsán ez a két mondat a rendőrség válasza. Összefoglalva tehát: a Kenus utcai akcióban az előző napi széfrablás gyanúsítottját foghatták el.

Korábban

Múlt péntek éjjel, éjfél körül kiabálásra ébredtünk az utcában. Nagyon megijedtünk, hisz ez egy csendes, nyugodt környék. Több rendőrautó érkezett, úgy láttuk, a készenlétisek is kivonultak. Az ablakból azért figyeltük, mi történik: ordibálás és némi rohangálás végén lőttek is egyet, majd úgy láttuk, egy embert ültettek a rendőrautóba. Az utcában maradt egy letört visszapillantójú kocsi, nem tudom, annak köze lehetett-e az egész akcióhoz"

Illusztráció/Pixabay

– mesélte egy Kenus utcai lakó.A megyei rendőr-főkapitányság sajtóügyeletétől azt kérdeztük: mi indokolta a rendőri intézkedést, valóban eldördült-e lövés és előállítottak-e valakit az ügyben? Választ egyelőre nem kaptunk a kérdéseinkre, így azt sem tudjuk, hogy az akció összefüggésben van-e kedden közölt, győri autószalonban történt páncélszekrényrablással. Az ott lakók elmondásaiból azonban nagyjából összeáll a kép a történtekről. A Kenus utcában vélhetően operatív rendőrségi akciót tartottak, amelynek során autókkal körbezárták a gyanúsítottat. Több szemtanú is megerősítette, hogy maszkos rendőrök, készenlétisek is a helyszínen voltak. Információink szerint azonban a keresett autóban ülő a járművével megpróbált kitörni a kordonból egy szűk helyen, összezúzva ezzel néhány autót. Emiatt beszélt olvasónk is az ott maradt letört visszapillantójú kocsiról, ami károsultja az esetnek. A rendőrség által keresett illetőt felszólították, hogy szálljon ki az autóból (emiatt volt a kiabálás), majd amikor ennek nem tett eleget, vélhetően figyelmeztető lövést adtak le – ezt hallhatták a lakók. Érthetően az ott élők közül ekkor senki nem mert az utcára menni, sokan még az ablakból sem néztek ki az akció alatt. A lakók azt látták, hogy másnap helyszínelők jártak az utcában, s nyomokat rögzítettek.