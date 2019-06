Orbán-napi mulatságot rendeztek Győrszentivánon - fotók

A hagyomány szerint Orbán az utolsó fagyosszentek egyike, kultuszát többek között annak is köszönheti, hogy ez az időszak a szőlővirágzás ideje és a fagyok ilyenkor súlyos károkat okozhatnak. Szent Orbán korai keresztény pápa volt a 3. században, 222-ben I. Callixtus halála után választották a római gyülekezet püspökévé és tisztségét nyolc évig viselte. Munkásságáról szinte semmit sem tudunk, nem ismerjük halálának körülményeit sem, bár a hagyomány szerint vértanúhalált szenvedett.



Orbánt a szőlőművesek és a kádárok is védőszentjüknek tartották és nagyon sok szobor őrzi emlékét szőlőhegyeinken, illetve jó néhány dűlő vagy hegyoldal is az ő nevét viseli, de templomot és kápolnát is szenteltek tiszteletére. A szőlőhegyeken gyakran rendeztek körmenetet ezen a napon, ilyenkor a szent szobrait friss szőlőhajtásokkal díszítették és elsősorban a fagyok s az időjárás pusztítása ellen kérték az ő segítségét.



Nem őrzik másképpen Győrszentivánon sem a hagyományt.Mivel a szőlőből bor készül, a borhoz jókedv párosul, a rendezvényen nem maradhatott el a nótázás, a jókedv kibontakozása sem.



A Nagyhegynél lévő keresztáldást követően , a Kossuth Lajos Művelődési Házban folytatódott a rendezvény. Több kulturális csoportot láthatott a helyszínre látogató publikum, ahol többek között fellépett a József -Attila Kórus, a Cserók Nóta Klub, Cserók Néptáncegyüttes, Likócsi Dalkör , valamint a Banai Kórus.



Az Orbán – napi műsor fénypontjaként a táncdalairól ismert Poór Péter lépett a rendezvény színpadára. Az énekes - előadóművész egy nagyon szép és gyönyörűen éneklő tanítványát is elhozta Győrszentivánra. Poór Péter és Rózsás Viktória elkápráztatta dalaikkal a közönséget, ami tovább emelte a rendezvény hangulatát.



Gulyás Attila