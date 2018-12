Mutatjuk az új győri buszmenetrend legfontosabb változásait

Minimális csökkenés



A menetrend-módosítások együttesen minimális, mintegy másfél ezrelékes teljesítmény-csökkenéssel járnak a kisalföldi megyeszékhelyen. A csökkenés egy részét az okozza, hogy december 27-én és 28-án csütörtökön és pénteken szombati menetrend szerint fognak közlekedni a helyi autóbuszok néhány bővítéssel, illetve az év utolsó napján, december 31-én este néhány vonalon ritkábban járnak az autóbuszok.

Nézzük a további változásokat az új1. Új járattal bővül a 8-as vonal menetrendje, munkanapokon (hétfőtől péntekig) Likócsról 12.29 órakor új járat indul, elősegítve a munkába járást. Szintén a 8-as vonalat érintő változás, hogy az Aqua sportközpontban zajló úszóedzésekhez igazodva munkanapokon 17.12 és 18.12 helyett 8 perccel később, 17.20 és 18.20 órakor indul autóbuszjárat Pinnyédről.2. Ménfőcsanakon a reggeli órákban 22Y helyett 22B jelzésű járatpár közlekedik, hogy a városrész nyugati és déli részeiről is biztonsággal lehessen érkezni a Belvárosba reggel 8 órára.3- A 19-es vonalon az egyetemisták reggeli utazását a Széchenyi István Egyetem szorgalmi időszakához igazított új csonkamenet segíti. Ugyanezen a vonalcsoporton viszont történik egy kis szűkítés is. Szombati napokon a 9A jelzésű járatok nem fognak közlekedni, mivel a mérések szerint kevesen vették igénybe őket, a 19A jelzésű járatok pedig változatlanul biztosítják az utazási lehetőséget a teljes útvonalon.4. Tanítási napokon 14.35 órakor induló 30A járatpár helyett a 30-as vonalon indul az autóbusz, Homoksort is érintve. Ezt a módosítást a győrszentiváni Móricz Zsigmond Általános Iskola tanulói kérték, annak érdekében, hogy a 15 óráig tanulószobában lévő diákok is haza tudjanak utazni a városrész déli részére.5. A helyközi menetrend változásaival összhangban kisebb módosítások történnek a 32, 34, 36 jelzésű helyi vonalakon is, valamint elinduléjszakai autóbusz is.A hét elején bemutatott problémára, vagyis az általános reggeliviszont egyelőre nem ad megoldást az új menetrend, hiszen ahogy az önkormányzat közleménye is, csak "a meghatározott éves kilométerkereten belül van mód" a változtatásokra. Valamennyi csúcsforgalmi járat sűrítése nyilván túlmutatna ezen a kereten.