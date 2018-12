Mutatjuk a megye legügyesebb női tűzoltó csapatát, a Láng Angyalait - fotók

Az idén önállóan beavatkozóvá vált Kunsziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület lány csapata rendszeresen indul az Országos Kismotorfecskendő-szerelési Bajnokság fordulóin.Nyolc éves múltra tekint vissza az Országos Kismotorfecskendő-szerelési Bajnokság, melynek ötlete és szervezése Nemes István nyugállományú tűzoltó főtörzs-őrmester nevéhez fűződik. A rendezvényt a Magyar Tűzoltó Szövetség a kezdetektől támogatta. A bajnokságon önkormányzati, hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltók indulnak szabadidejükben, hogy összemérjék tudásukat és gyorsaságukat "modern", "retro" és "női retro" kategóriában. Általában nyolc forduló van egy évben, melyeket különböző helyszíneken rendeznek. Ezek közül legalább négy fordulón el kell indulni a csapatoknak ahhoz, hogy az összesített rangsorban is figyelembe vegyék az eredményeiket.A kunszigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület lányai három éve rendszeresen indulnak az országos bajnokságon, s folyamatos gyakorlásuknak és lelkesedésüknek köszönhetően egyre jobb eredményekkel térnek haza. A csapatban baráti, szinte családias a hangulat. Ez annak is köszönhető, hogy az egyesület általános parancsnoka és egyben mentora, Börzsei Arnold tűzoltó zászlós - aki győri hivatásos tűzoltó -, illetve Arnold felesége, Börzseiné Major Emőke, szívén viseli az egyesület utánpótlás nevelését, a fiatal tagok szakmai fejlődését. Több mint nyolc éve foglalkoznak a lányokkal.A női csapat tagjai szinte azonos korosztályúak, egy-egy verseny előtt órákig gyakorolnak. Tényleg sokat tesznek azért, hogy fejlődjenek, jól szerepeljenek. Tizenegyen közülük rendszeresen versenyeznek, a győri körzeti önkéntes tűzoltó versenyt is megnyerték májusban. Férfiakat meghazudtoló erővel szerelik a szívótömlőt, és húzzák ki az osztót, párszor hivatásos tűzoltókat is maguk mögé utasítva, ami a sok-sok gyakorlásnak, a csapat-összetartásnak köszönhető.Az idei országos kismotorfecskendő versenyeken szinte kivétel nélkül ott voltak és általában az első helyen végeztek a női retro kategóriában. Nem volt tehát kérdéses, hogy az idei utolsó, Kunszigeten megtartott záró versenyen a "Láng Angyalai" az első helyért küzdöttek. A lányokról elmondható, hogy nagyon megedződtek az elmúlt években, négyen a beavatkozó tűzoltók között is ott vannak, elvégezték a tűzoltó alap-tanfolyamot. A női retro csapatok mezőnyében a "Láng Angyalai" végül az összesített 2018. évi verseny győzteseiként állhattak dobogóra.A záró fordulón a környékbeli csapatok közül indultak még a rábapordányi és a farádi önkéntes tűzoltó egyesületek férfitagjai és a NEMAK létesítményi tűzoltói is, akik szintén derekasan küzdöttek a kismotorfecskendő szerelési versenyen, de aranyérem megyénkből csak a kunszigeti "Láng Angyalai" nevet viselő lányok nyakába kerülhetett.A csapat tagjai: Börzsei Vanessza, Nagy Zsuzsanna, Szalai Gyöngyi, Szalai Veronika, Szalai Rebeka, Rebenekné Kotrics Beatrix, Páli Vivien, Kopacsek Viktória, Kovács Kitti, Szalainé Varga Edit és Gintliné Szalai Anita.