Mit vetítenek és mit nem a moziban Győrben? - Olvasónk hiányolt pár filmet, utánajártunk

Ki dönt arról, hogy milyen filmet játszanak egy vidéki moziban? Az elmúlt időszakban már másodjára találkoztam vele, hogy míg a budapesti Cinema Citykben vetítenek egy-egy filmet, addig az a vidéki (győri) moziba el sem jut. Gondolok itt a Silvio és a többiekre, vagy a Dogmanre, de nyilván más alkotásokkal is van így. A kérdésem az lenne, hogy miért?

A műsoron mindig azok a filmek vannak, amiket a forgalmazó kiajánl. Ők mérik fel, hogy milyen látogatottságra számítanak az egyes helyszíneken, és ez alapján döntenek egy adott film kiajánlásáról. Ez fordítva nem bevett gyakorlat, tehát nem a Cinema City oldaláról érkezik egy kérés, javaslat. A filmek jogai a forgalmazó tulajdonában vannak

A Silvio és a többieket például Budapesten is csak egy vagy két Cinema Cityben vetítették. Ez és az ehhez hasonló alkotások jóval inkább a művészmozik műsorán kapnak helyet... Itt természetesen egy másik kérdés is bekapcsolódik a témába: miért nincs Győrben művészmozi? A Rómer Házban persze jobbnál jobb filmekbe futhatunk bele - méghozzá egyre gyakrabban, rendszeresebben; azt viszont mégsem lehet mondani, hogy minden hiányt pótolnak az ottani vetítések.

TOP 10 - Magyarország, 2018 (nézőszám alapján):

TOP 10 - Cinema City Győr, 2019 eddigi:

- fogalmazott olvasónk, aki leginkább a rétegfilmeket hiányolja a győri kínálatból.- mondja Buda Andrea, a Cinema City PR- és marketingigazgatója, aki a győri mozi látogatottságáról elárulta, a vidéki helyszínek közül ez a leglátogatottabb. Ha egy filmet csupán egy moziban vetítenek a budapesti Cinema Cityken kívül, akkor az a győriben lesz látható.A győri mozi, a többihez viszonyítva, tágas terekkel, sok teremmel rendelkezik, így a filmkínálat sokszínű, a nézőközönség különböző rétegeit célozza. Az viszont egy másik, de ugyanúgy fontos kérdés, amire olvasónk is utal: mekkora érdeklődésre számíthatunk a művész- és rétegfilmek iránt egy-egy városban?Buda Andrea szerint itt már a technika fejlődése is bejön a képbe, hiszen mióta digitális vetítőgépek vannak, aznak is sokkal könnyebb beszerezniük néhány kópiát, így ők. Azt a kérdést fogják boncolgatni, hogy mi az, amire minél többen eljönnek (vagyis minél többen jegyet váltanak)? Ezzel azonban újabb körből kimaradnak a művész- és rétegfilmek.Hiszen nem hiába nevezzük ezeket az alkotásokat rétegfilmeknek: jóval kevesebb nézőt vonzanak be, mint a populáris műfajok (például akció, romcom). Ez egyáltalán nem a film értékét, hatását, fontosságát kérdőjelezi meg (sőt), csupán arra világít rá, hogy üzleti szempontokat nézve ezek jóval kisebb bevételt, nyereséget produkálnak.Mielőtt azonban teljesen belenyugodnánk abba, hogy a kiszemelt filmet nem lesz lehetőségünk moziban megnézni,, és jól nézzük át a streaming szolgáltatók kínálatát: lehet, hogy otthon, a kanapén pihenve, Netflixen találjuk meg kedvencünket.És ha számunkra a művészfilmek jelentik a komfortzónát, egyszer-egyszer lépjünk ki belőle, és engedjünk a nagyobb mozik műsorára tűzött alkotások csábításának.Cinema City - Nézettségi listák1. Bohém rapszódia2. Mamma Mia! Sose hagyjuk abba3. Bosszúállók: Végtelen háború4. Jurassic World: Bukott birodalom5. Hotel Transylvania 3: Szörnyen rémes vakáció7. Aquaman6. Deadpool 2.8. A Grincs9. Valami Amerika 3.10. Venom1. Instant család2. Egy kutya hazatér3. Üveg4. Végtelen útvesztő5. BÚÉK6. Kölcsönlakás7. Creed 28. Álommeló9. Aquaman10. Bohém rapszódia