Megnyitotta kapuit Gáti Oszkár színháza Pannonhalmán - sok-sok fotó

Férfihiszti



Pénteken este újra a nézők elé állt Gáti Oszkár, aki Pannonhalmán kapott lehetőséget, hogy magánszínházát tovább vigye. Bejelentette, hogy ősztől havi egy előadással számolhatnak az itt lakók és Győrben is nyit a lakásszínház. A tágas előadóteremben színházi körülményeket teremtett, karfás székek, zongoraszó, pezsgő és pogácsa várta a nézőket a Kazinczy Ferenc Művelődési Házban.



Az előadáshoz is minden technikai körülmény adott volt, profi színháza lett a városnak. A férfiak szexuális világa című előadással “rúgta be" az ajtót Gáti Oszkár. A meghökkentő és megosztó előadásban kiváló színészi teljesítményeket láthattunk, Bánki Gergely, Janklovics Péter és Vinnai András triójában. A műfajilag férfihisztiként meghatározott darab a férfilét alpári, trágár, közönséges és szexista jellemzőit tárta a nézők elé. Gyöngyösi Zoltán fotóiból képgalériát találnak az eseményről.