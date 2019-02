Könyv, mozi, színház - Ágas-bogas címmel ír netes naplót a győri blogger

2016 karácsonyán azt kértem az egyik fiamtól, hogy csináljon nekem egy blog felületet, ahol filmekről, könyvekről, színházról írhatok. Mindezt megelőzte, hogy 3 évvel ezelőtt írtam egy novellát a Magyar Radír pályázatra, amit a Kisalföld és a Tarandus Kiadó szervezett. Ez az írás végül bekerült az antológia 55 műve közé

Gulyás Melinda számára az írás kikapcsolódás, és önkifejezés, amibe lazaságát, és szerteágazó véleményét egyaránt beleviheti.

A blog indulása óta sok-sok visszajelzést kaptam, de ezek többsége barátoktól, ismerősöktől érkezik, így nem igazán objektív vélemények. Jelenleg egy-kétszázan olvasnak. Sosem az volt a célom, hogy minél nagyobbra duzzadjon ez a szám, de néha nagyon örülnék néhány olyan visszacsatolásnak, amik idegenektől érkeznek.

Kisimulnak az idegszálak, és elkezdek írni. Általában előre összeállnak a fejemben a gondolatok, és 10-15 perc alatt megírok egy bejegyzést. 3-4 átolvasás után rögtön felteszem az oldalra, és Facebookon is posztolom. A barátaim, kollégáim el szoktak látni néhány ötlettel, ők miről írnának, vagy milyen részletre térnének ki egy film, egy könyv kapcsán

A nagy klasszikusok kapcsán azt az érzést idézte fel a blogger, hogy a Hair című filmet sem szeretné például mai szemmel újranézni, nehogy átíródjon benne az az emlék, amikor a gimnázium első évére készülve először látta a filmet barátaival.

- emlékezett vissza Gulyás Melinda, aki az írást hobbiból, szenvedéllyel műveli. Főállása egészen más terület:, értelmileg sérült fiatalokkal foglalkozik a győri Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézményben; és a Pedagógiai Szakszolgálatnál 3 év alatti hallássérült kicsikkel dolgozik.Gulyás Melinda mindig is szülővárosában, Győrben élt. A Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten tanult gyógypedagógiát. Az irodalomhoz és az olvasáshoz mindig szoros szálak fűzték. Három - most már felnőtt - fiúgyermeke van.Nemcsak ír, de követ is blogokat, illetve vlogokat. Egyik kedvence Szirmai Gergely, a Hollywood Hírügynökség készítője. "Puzsér Róbert bejegyzéseit is el szoktam olvasni, mert".Gulyás Melinda esti rutinjába tudta beilleszteni szeretett hobbiját: leül számítógépe elé, válaszol pár e-mailre, betesz egy kis halk zenét, kifújja a napi zsivajt, és ír.- meséli az Ágas-bogas blog szerzője, aki gyermekei kirepülése óta tölt egyre több időt írással, ami egyfajta magától alakuló önmegvalósítás is egyben, ahogy ő fogalmazott nevetve: kulturális kapuzárási pánik.Gulyás Melinda az elmúlt 10 évben fordult a klasszikusok felől a kortársak felé: nagy érdeklődéssel követi a posztmodern irodalmat, napjaink filmjeit, a legújabb színházi előadásokat. Ebbenis gyakran partner. "Bár ő még ennél is jobban szereti a történelmi tényeket, a régi idők érdekességeit. Ő".