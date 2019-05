Kardalagút várta az ifjú párt - Emlékezetes esküvő Győrben, a nádorvárosi evangélikus templomban

Az ifjú pár, Fekete-Vígh Zita és Fekete Zsolt – Az örömapa, Vígh Attila a nemes pillanatokra átadta a kardját kollégájának, így általa is kivehette a részét a tiszteletadásból, amelyben a kardok a védelmet szimbolizálják. Fotó: Popper Zsolt

Meglepetés ez a cikk a menyasszony számára, ahogy édesapjának azt is sikerült az utolsó pillanatig titokban tartania előtte, hogy kilépve a templomból kardalagút várja majd.Vígh Attila, a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz alapítója, parancsnoka szombaton kísérte oltárhoz idősebbik lányát, Zitát, aki szintén a díszszakasz alapítói közé tartozik, emellett hagyományőrző szakaszvezetője a Pápai Huszár Egyesületnek.A győri nádorvárosi evangélikus templom lépcsősorán sorakoztak fel az egyenruhások, a fényes kardlapokon méltóságteljes táncot jártak a napsugarak.– Sikerült meglepni a lányomat, csak az utolsó pillanatban, amikor kiszálltunk a hintóból a templomnál, akkor eszmélt rá, hogy mi készül – mesélte boldogan az örömapa.– Megkértem két lovas nemzetőrt, Káldi Zoltánt és Szabó Ádámot, hogy segítsenek a meglepetésben. Aztán két héttel ezelőtt felhívott Pusztai Tamás barátom, a Pápai Huszár Egyesület hagyományőrző huszár őrmestere azzal, hogy nyolcadmagával ők is hozzájárulnának a tiszteletadáshoz. Megfordult velem a világ, ennél szebbet elképzelni sem mertem. Régi szép hagyomány a fegyveres testületeknél, hogy az ifjú pár kardokból formált alagút árnyékában vonul ki a templomból.Vígh Zita életét gyermekkora óta kíséri a hagyománytisztelet és a lovak szeretete. Édesapja révén csöppent ebbe a világba, húgával együtt gyakorlatilag a Veres-iskola lovardájában, lovasfesztiválokon és a pápai huszártáborokban nevelkedtek. Tízéves kora óta lovagol.Az idő múlásával a sport felfedte előtte minden szépségét, ő pedig felismerte, hogy kemény és kitartó munkával tanúbizonyságot tehet elkötelezettségéről és elhivatottságáról. Zita 12 éven keresztül versenyzett, első sikerét 14 évesen érte el, a pápai huszártáborban rendezett éjszakai korlátugratáson.A Vadvirág Kupán 1,60 centiméteres ugrással nyerte meg a Veres-iskola nagydíját.Lovasember édesapja és édesanyja mellett – aki történelmet tanít – kisgyerekként szeretett bele az egyenruhába, a hagyományőrzésbe, és ismerte meg általa a honfoglaló magyarok mesés históriáit, a huszárok második világháborús hőstetteit.Zita a mai napig aktív tagja a díszszakasznak. Legutóbb március 15-én vonult fel, ő a lovas karusszel hármas számú vezérlovasa, emellett a pápai huszáregyesület életében is máig aktívan részt vesz. Vígh Attila kardjának tokja sok emléket őriz.