Jogerősen pert nyert Győrben Kassai Viktor

Kassai itt volt Győrben, Lipták nem. A bíróságon dr. Lezsák József tanácsa úgy látta, itt, másodfokon az a tény már nem is bizonyítandó, hogy az alperes megsértette a felperes jó hírnevet, így álláspontját elsősorban az első fokon megítélt sérelemdíjról alakítta ki. Úgy döntött: ez megalapozott, bár Lipták és jogi képviselője hivartkozott többek között arra a Győri Törvényszéken, hogy a focista csak híresztelt, nem pedig tény közölt, s hogy nagyobb sajtóvisszhangot már a mostani polgári per indulása után kapott a trágár és rasszista kijelentés. Az ítélőtábla szerint viszont nem tudhatjuk, hogy melyik peres fél oldaláról kapott szárnyra a hír, de tény, hogy eredője akkor is Lipták Zoltán, akinek az állítás valóságtartalmát bizonyítani kellett volna, s ez nem sikerült első fokon.



Azt is leszögezte a tanács, hogy bár nem bizonyíthatta Kassai Viktor, hogy e vád miatt került hátrányos helyzetbe a magyar és a nemzetközi labdarúgószövetség előtt, de ez még nem jelenti, hogy szakmai megítélését ne érintette volna negatívan.



Az előzmények az télőtábla korábbi tájékoztatása alapján: Kassai Viktor 1999 óta játékvezető a labdarúgó NB I-ben, 2003 óta a FIFA nemzetközi játékvezetői keretének tagja. Két éve, 2017. április 29-én a felperes volt a játékvezetője Diósgyőr-Vasas NB I-es bajnoki labdarúgó mérkőzésnek. A mérkőzés második félidejében a felperes szabálytalanság miatt kiállította az alperest, aki kiállítását követően elindult a felperes felé, agresszíven kérdőre vonta, szidalmazta őt, az alperest csapattársai fogták le és vezették el a felperes közeléből. Az alperes kiállítása miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága 2017. május 9-én fegyelmi tárgyalást tartott. Az alperes a fegyelmi tárgyaláson a mérkőzésen történtekről – egyebek mellett – úgy nyilatkozott, hogy a mérkőzést vezető játékvezető színes bőrű csapattársa felé azt a kijelentést tette többször, hogy "Shut up negro, f...ó g... vagy!".



A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvéhez csatolták a mérkőzésen játszó Patrick Mevoungou Mekolou nyilatkozatát, amely szerint a felperes a hivatkozott mérkőzésen legalább négy alkalommal, amikor szabálytalanságot fújt vele szemben azt mondta "Shut up negro!", majd az alperes kiállítása után ismét sértő mondatot mondott személyére, melyet a nyelvi hiányosságai miatt nem tudott tökéletesen idézni. A Magyar Labdarúgó Szövetség mérkőzéssel kapcsolatos információk és felvételek vizsgálata alapján arra a megállapításra jutott, hogy "rasszista kijelentés nem volt észlelhető", egyéb súlyosan sértő kijelentés elhangzása nem bizonyítható, így a felperessel szemben fegyelmi eljárást nem kezdeményeztek.



A felperes kereseti kérelmében annak megállapítását kérte, hogy az alperes megsértette a jó hírnévhez való jogát azzal, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága előtt valótlan tényt állított, és kérte az alperes kötelezését 500.000 Ft összegű sérelemdíj megfizetésére.



Az első fokon eljáró Győri Törvényszék megállapította, hogy az alperes megsértette a felperes jóhírnévhez való jogát, és kötelezte 400.000 Ft sérelemdíj megfizetésére.



Az ítélet ellen az alperes terjesztett elő fellebbezést, melyben az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatását, a felperesi sérelemdíj követelésének elutasítását kérte.