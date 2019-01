Indul a téli kátyúvadászat, 48 helyszínen kátyúznak hidegaszfalttal Győrben - fotók

Hol kátyúznak jövő héten Győrben?



Szigethy út-Táncsics út csomópont

Tihanyi út-Szauter út csomópont

Szent Imre út-Vasvári út csomópont

Tompa út-Puskás út csomópont

Arató utca 14. előtt

Tárogató utca-Venyige utca találkozásánál

Tatai út-Tibormajor utca találkozásánál

Ötház utca

Zöld utca

Újsor utca

Kardán út

Felüljáró utca, M19-es lehajtó és Kálmán Imre buszforduló között



Megjegyzés: A teljes listát nem közöljük a folyamatos frissítés miatt. Forrás: Győri Útkezelő Szervezet

Hogyan vegyük észre a "láthatatlan" kátyút?



Miután belerongyoltak a kátyúba, a pórul járt autósok gyakori panasza, hogy nem látták a gödröt. Esti fényviszonyoknál különösen könnyen előfordul, hogy a vízzel vagy jéggel telítődött kátyú sima felületű aszfaltnak látszik a volán mögül. Ha szétszóródott aszfalttörmelékeket látunk az úton, akkor rögtön gyanakodjunk és lassítsunk: jó eséllyel kátyú "bújt meg" az úton.

Az útkezelők nincsenek könnyű helyzetben év elején. Egyrészt melegaszfalt hagyományosan december 20-ig kapható, március végéig zárva tartanak az aszfaltkeverő telepek. Annyira magas a gáz- és áramköltsége az aszfaltkeverőknek télen, hogy nem éri meg a felfűtésük.Ráadásul fagyok idején drasztikusan csökken a melegaszfalt bedolgozási minősége, mivel hamar hűl a flaszter. Januárban és februárban jobb híján hidegaszfalttal dolgoznak. Utóbbi neve félrevezető, hisz a hidegaszfaltot melegidőben is be lehet vetni. Ez az anyag nem termikusan köt, hanem henger segítségével, tömörítés útján."2500-3000 négyzetméternyi felületen minden évben kétszer kátyúznak melegaszfalttal Győrben. Egyszer tavasszal, egyszer ősz végén, novemberben. Utóbbi munka a prevenciót szolgálja, a télre készülünk fel. Kevés hazai városban kátyúznak ősz végén a magas költségek miatt" - kezdte Máthé-Tóth Péter.A Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke hozzátette: "hidegaszfaltos kátyúzást általában azért igénylünk télen, hogy a balesetveszélyes helyzeteket, a járművek sérülését megelőzzük". A kisalföldi megyeszékhelyen január 3-án 200 négyzetméternyi hidegaszfaltos kátyúzást rendeltek, ez a város 48 pontját érinti hamarosan. Az útkezelő munkatársaival ezen a héten egyeztetett a kivitelező, a tényleges útjavítások napokon belül kezdődnek.A tapasztalatok alapján a hidegaszfaltos "kényszermegoldás" az esetek 90 százalékában megállja a helyét. A "bestoppolt" utak bírják azt a 2-3 hónapot, ameddig a melegaszfaltot keverő telepek újra nyitnak. "A tél során hányszor van szükség hidegaszfaltos kátyúzásra a városban?" - kérdeztük."Ez időjárás függő. Minél előbb érkezik a tél, annál többet kell erre költeni. Február végén szinte biztos, hogy még egyszer igénybe kell vennünk a hidegaszfalttal végzett munkát" - válaszolta Máthé-Tóth Péter. Ritkán, de télen akár 2-3 négyzetméternyire hízott kátyúkkal is találkozhatunk a városban. Utóbbiak mérete balesetveszélyes és azonnali intézkedésért kiállt. Ilyen helyzetekben félpályás útzárról is dönthetnek. Az idei tél szezonban "megakátyúra" és útkorlátozásra eddig nem volt példa Győrben.Nézzük, hogyan térképezik fel a télen keletkezett kátyúkat városszerte. A Győri Útkezelő Szervezet 490 km-nyi úthálózatért felel. (Itt jegyezzük meg: a síkosságmentesítés a Győr-Szol feladata.) A városi úthálózatot három területgazdára osztották, egy kolléga legalább 140 km-nyi útszakaszról gyűjti az információkat. Feljegyzi azokat a kátyúkat, amelyek gondot okoznak a közlekedőknek. Az autósok is tehetnek bejelentéseket ae-mail címen.Súlyos esetben 24 órán belül kihelyezik a veszélyt jelző táblákat a kátyúba hajtás ellen. A napról napra növekvő úthibákat csokorba gyűjtik, majd pár napon belül az útkorrekciókkal végeznek a szakemberek. Igaz, a hidegaszfaltos kátyúzás is függ az időjárástól. Ha jéggel vagy vízzel telítődtek a gödrök, akkor várni kell, ameddig a szél és a napsütés kiszárítja a repedéseket. Mind a meleg-, mind a hidegaszfaltos kátyúzás főleg a fő- és gyűjtőutakat érinti Győrben. Bár akad pár ellenpélda a január 3-án készült helyi "kátyúlistán" is, a lakóutcák rendbetételét másképp orvosolja a Győri Útkezelő Szervezet.Tíz éve 75-80 téli kátyúkárról adtak be dokumentumokat, mostanáig ezen a télen három kárigény indult Győrben. Ezek közül az egyik a mellékelt listán is szereplő Tihanyi-Szauter úti csomópontban történt, egy autós dupladefektet kapott, miután "találkozott" a kátyúval.a Győri Útkezelő Szervezet honlapjáról le lehet tölteni. Fontos: a kárigénnyel csak akkor foglalkoznak, ha a balszerencsés sofőr csatolja a rendőrségi jegyzőkönyvet. A káresetek elbírálása sokat szigorodott az elmúlt években - jogtanácsos és autószerelő szakértő is segíti az esetek rekonstruálását. Cél, hogy a "trükköző" autósokat kiszűrjék.