Hat hosszú hétvégének örülhetünk jövőre - mutatjuk az időpontokat!

Már megjelent a rendelet a 2020-as munkanap-áthelyezésekről. Eszerint két szombati munkanapjuk lesz az általános munkarendben alkalmazottaknak, amikor le kell dolgozniuk ünnephez közeli szabadnapokat: augusztus 21., péntek és december 24., csütörtök pihenőnap lesz, ezek miatt kell munkába menni augusztus 29-én és december 12-én azoknak, akik nem vesznek ki e szombatokra szabadságot.

Különleges karácsony

A naptár szerinti munkarendtől eltérő munkanapok elrendelése szerint idén sokaknak munkába kell majd menniük augusztus 10-én, december 7-én és 14-én, azaz három szombaton. Cserébe pihenőnapnak számít majd az augusztus 20-át megelőző hétfő, december 24. és 27., a karácsony előtti és utáni hétköznap. Mivel december 25. és 26. szerdára és csütörtökre esik, és azon a héten a keddet és a pénteket pihenőnapnak minősítették, hat napot lehet a legtöbb dolgozó egyfolytában otthon. Aki december 23-ra szabadságot kap 2019-ben, az kilencnapos téli szünidőt nyer, aki összeköti a karácsonyt a szilveszterrel és 30-ra, 31-re is szabit írat ki, az háromnapos szabadság révén csaknem két hetes kikapcsolódást tervezhet.

Ebből következik, hány négynapos hétvégénk lesz a következő évben. Összesen három, ugyanis nemcsak az államalapítás ünnepekor és karácsonykor nyílik módunk négynapos pihenésre, hanem húsvétkor is nagypéntektől húsvéthétfőig, azaz április 10. és 13. között.Lesznek emellett háromnapos hosszított hétvégék is jövőre. Ugyancsak összesen három. Ugyanis pünkösd minden évben hétfőre esik, május elseje, a munka ünnepe és az október 23-i nemzeti ünnepünk pedig pénteken lesz 2020-ban. Viszont március 15., a másik nemzeti ünnepünk és november 1-je, mindenszentek jövőre vasárnapra esik, így ezek nem jelentenek plusz szabadnapot majd. Az ideinél eggyel kevesebb jövő évi hosszú hétvégéért kárpótolhat, hogy 2021 mindjárt egy háromnapos hosszú hétvégével kezdődik, mivel január 1-je akkor péntekre esik.Az elmúlt esztendők tapasztalatai azt mutatják, hogy a magyarok többsége igyekszik kihasználni a hosszú hétvégéket. Többen családostól utaznak el ilyenkor kikapcsolódni, jellemzően megtelnek emiatt a hazai szálláshelyek, wellnessközpontok. Érdemes is előre gondolniuk erre azoknak, akiknek ilyen szándékuk van, mert időben kell lefoglalni a hotel- és panziószobákat, az apartmanokat, a vendégházakat.Szakértőink úgy vélik, ha egy ünnep egynapos pihenést jelent a dolgozóknak, az előny, de ha hosszú hétvégét hoz, akkor van igazán módjuk a feltöltődésre testileg-lelkileg. Ez főleg azért fontos, mert a munkaerőhiány miatt sok helyen túlterheltek az emberek. Ám a nem általános munkarendben foglalkoztatottakra, például a kereskedelmi alkalmazottak többségére nem vonatkoznak a munkanap-áthelyezések és sok cégnél gyakran hétvégente is dolgozni kell.