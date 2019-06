Hat fészekben költenek a fecskék ebben a győrsági istállóban - fotók

Mentsünk együtt fecskét! kampányunkban egy térképen gyűjtjük össze a megyei fészkeket. Erre most egy győrsági cím is felkerül, méghozzá Szabó Alfréd és családjáé, akik öt lovuk mellett nyulakat, galambokat is gondoznak. Szabó Krisztián pedig a természet szeretetére oktatja a gyerekeket, nem is akárhogyan!

itt olvashatnak bővebben. Mentsünk együtt fecskét! kampányunkról

"Családunkban nagyon fontos az állatok iránti szeretet˝ - kezdte levelét szerkesztőségünknek Szabó Krisztián. "Öt lovunk mellett nyulakat, galambokat, papagájokat, malacokat, cicákat, kutyákat is gondozunk. Az istállónkban már 11 füsti fecske fészek van, egy újabb pedig épülőben. Idén az első pár április 8-án érkezett meg hozzánk, jelenleg 6 fészekben költenek. A lovak trágyája miatt könnyedén találnak nálunk építőanyagot, illetve táplálékot is. Fotók: Szabó Krisztián "Családunkban nagyon fontos az állatok iránti szeretet˝ - kezdte levelét szerkesztőségünknek Szabó Krisztián. "Öt lovunk mellett nyulakat, galambokat, papagájokat, malacokat, cicákat, kutyákat is gondozunk. Az istállónkban már 11 füsti fecske fészek van, egy újabb pedig épülőben. Idén az első pár április 8-án érkezett meg hozzánk, jelenleg 6 fészekben költenek. A lovak trágyája miatt könnyedén találnak nálunk építőanyagot, illetve táplálékot is. Nagyon hasznosak, tapasztaljuk, hogy a sok fecskének köszönhetően kevesebb a ház körül a rovar. Közel 20 éve visszajárnak hozzánk.

Édesapámmal alsós koromban készítettünk környezetismeret órára madáretetőt, amire ötöst is kaptam, azóta érdekel jobban a madarak világa. Kertünkben fészkelnek cinkék, balkáni gerlék, kerti rozsdafarkúak is˝ - olvasható a levélben, ami így folytatódik:

˝Tanítóként nagyon fontosnak tartom a természet szeretetére való nevelést, 2012-ben dolgoztam ki a Szivárványerdő elnevezési környezeti neveléshez kapcsolódó projektemet, amelyben komplex módon ismerkednek meg a gyerekek a természet értékeivel a művészet, a néprajz és a gasztronómia segítségével. Nemcsak hallgatják a gyerekek a tananyagot, hanem meg is érintik, szagolják, ízlelik.

Szivárványerdő Természetismereti, Művészeti és Néprajzi Szakkörömben rendszeresen foglalkozunk tanítványaimmal illetve rajzóráimon, környezetismeret óráimon, napközis foglalkozásaimon a fecskék védelmével. Tantermünket is rendszeresen díszítik fecskés alkotások. Szakkörömet lakóhelyemen hét éve vezetem, munkahelyemen harmadik éve.Madártani ismeretek játékos tanulása projektmódszerrel című dolgozatommal a Tudományos Diákköri Konferencián országos 3. helyezést értem el. Ebben a munkámban is helyet kaptak a fecskék. Rendszeresen megörökítjük őket (pl. fecskés pólót tervezünk, március 15-re a zászlón a fehér színt fecskék jelölik, műanyagkanalakból fecskefiókákat készítünk), emellett a fecskevédelmi eszközökkel, tevékenységekkel is.

Biztosítjuk számukra a sarat, megtanuljuk a fecskepelenka és a műfészek helyes kihelyezését is. Foglalkozásaimat saját fecskés fotókkal, videókkal, bemutatókkal színesítem. Mindig nagy érdeklődéssel figyelik a gyerekek, ahogy gondozzák kis fiókáikat a fecskepár.



Istállónkba csoportokat is szoktunk fogadni, ahova a Győrsági Hagyományőrző és Lovasegyesület lovasai szállítják a gyerekeket, amelynek édesapám, Szabó Alfréd a vezetője. Már korán megismerkedünk az istálló világával, a fecskék fajtáival, jellemzőikkel, hasznukkal, fészkükkel, védelmükkel.Rendszeresen megörökítjük őket (pl. fecskés pólót tervezünk, március 15-re a zászlón a fehér színt fecskék jelölik, műanyagkanalakból fecskefiókákat készítünk), emellett a fecskevédelmi eszközökkel, tevékenységekkel is.Istállónkba csoportokat is szoktunk fogadni, ahova a Győrsági Hagyományőrző és Lovasegyesület lovasai szállítják a gyerekeket, amelynek édesapám, Szabó Alfréd a vezetője. A fecskék mellett az egész évben segítjük a madarakat és az egyéb élőlényeket, pl. etetőket, cinkegolyókat készítünk, állatok karácsonyát tartunk, itatjuk őket, fészekalapanyagot helyezünk ki, darázsgarázst készítünk, iskolakertet gondozzuk, a megtermelt alapanyagokból pl. lekvárt, szörpöt, salátákat készítünk. Tapasztalati úton tanulnunk... A fecskék világával való foglalkozás nagyban fejleszti a gyerekek szociális, együttműködési és természettudományos kompetenciájukat, érzelmi-értelmi intelligenciájukat. Témák: fecske Mentsünk együtt fecskét állatok Győrság oktatás hirdetés hirdetés