Győri anya négy gyerekkel egyedül - Martinka műtétjét is kifizették olvasóink

Jóakarat hídja: Doma Anikó és gyermekei, balról jobbra: Renátó, Tamara, Levente és édesanyja ölében Martin.

Thuróczy Martin hatéves kisfiú. A győri Stadion utcában lakik édesanyjával és három testvérével, a 14 éves Leventével, a 11 éves Renátóval és a 10 éves Tamarával. Martinka a kiskúti óvodába jár, amikor teheti, meséket néz a telefonon.Nyitott szájpadlással és befordult dobhártyával, összeszűkült fülkürttel született; előbbit azonnal megműtötték, utóbbi gond megszüntetése még várat magára. Martinka nagyothall, logopédushoz és egyéb fejlesztőtanárokhoz jár, van is egy kis lemaradása a beszéd terén, biztosan nem kezdi el az iskolát szeptemberben.„Fiamat a pécsi klinikán tudják megműteni, az egyetlen helyen az országban, ahol azt a műtétet végre tudják hajtani – mondta lapunknak az édesanya, Doma Anikó. – A beavatkozáshoz egy úgynevezett ballonkatéterre van szükség, ezt nekünk kell beszerezni és sajnos a tb nem támogatja. A készülék ára 140 ezer forint. Nekem nincs tartalékom, a négy gyerek mellett nem tudtam összegyűjteni rá a pénzt."Az édesanya Pécsett született, szinte minden rokona ott él; van már egy nagyobb, 24 éves lánya. Megismerkedett Szombathelyről származó férjével – a négy kicsi édesapjával – és Győrben kötöttek ki. Mint mondja, nagyon szereti a várost. Jól is mentek a dolgaik, de Martinka első műtétje után néhány héttel az apa otthagyta a családot, négy évvel ezelőtt. A dátum egy életen át nyomot hagy a család életében.Az albérlet havonta 80 ezer forint, a volt férj hosszú huzavona után, némi hivatalos ráhatásra végül rendszeresen utalja a 45 ezer forintos gyerektartást. Doma Anikó főállású anya, így jön össze a havi keret, amiből ki kell gazdálkodni lakhatást, élelmet, egyebet.„Az orvosok azt mondták, ha nincs műtét, a fiamnál olyan fokú hallásromlás következik be, hogy hallókészülékkel kell élnie egy életen át. Próbálkoztam kupakgyűjtéssel, sok mindennel, hogy összejöjjön a ballonkatéter ára, nem jártam sikerrel. Elképzelni sem tudja, hogy milyen hálás vagyok az olvasóknak, a Jóakarat hídjának" – köszönte meg az asszony, amikor elérzékenyülve átvette a 150 ezer forintot, olvasóink adományát.