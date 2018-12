Gigagyárral bővül a győri Audi?

A világ egyik legnagyobb autógyártója, a Volkswagen-csoport új üzemet építene Közép-Kelet-Európában. Az új gyárban 2022 után indítanák be a termelést, a gyártósorokon olyan népszerű városi terepjárók készülnének, mint a Škoda Karoq és a Seat Ateca. Jelenleg a csehországi Kvasinyben készül ez a két típus.A német Automobilwoche című újság szerint több helyszín mellett Győr is versenyben van. Hans Dieter Pötsch, a Volkswagen-csoport felügyelőbizottságának elnöke szerint még nem született döntés arról, hogy új helyszínre kerüljön a termelés – ami lehet Bulgária vagy Románia. Herbert Diess vezérigazgató ezt egészítette ki azzal, hogy jelenlegi gyárak is szóba kerülhetnek. Így került képbe az Audi Hungaria is, illetve a lengyelországi Polkowicében található, VW-motorokat készítő üzem.A stratégia lényege, hogy minél nagyobb volumenű állami támogatást tudjanak az adott kormányzatoktól kialkudni.A német újság a VW-stratégia hátterét is igyekszik megfejteni: eszerint a konszern az elkövetkező öt évben összesen 44 milliárd eurót költ a gyáraira; több üzemet alakítanak át elektromos autók gyártására alkalmassá. Ezek azonban Németországban lesznek. Az Automobilwoche szerint ennek az az oka, hogy az elektromos autók sokkal kevesebb alkatrészből állnak, egyszerűbb őket összerakni. A legtöbb munkafolyamat automatizálható, vagyis kevesebb élőmunkára van szükség.Ebbe a stratégiába illeszkedik a hagyományos motorral felszerelt autók gyártásának Kelet-Közép-Európába költöztetése.A német lap úgy tippel, a VW-stratégia része, hogy a vezetők különböző nyilatkozatokat tesznek az újságokban a lehetséges helyszínekről. Valószínűleg mind a négy lehetséges város – tehát a román, a bolgár, a magyar és a lengyel – alkalmas lenne a leendő gyár felépítésére. A stratégia lényege, hogy minél nagyobb volumenű állami támogatást tudjanak az adott kormányzatoktól kialkudni.Mivel olvasóink közül többen – kommentjeikben – feltették a korántsem költői kérdést, hogy a város közlekedése, infrastruktúrája, ingatlanpiaca elbírna-e még egy ekkora beruházást, ezért megkérdeztük a polgármestertől (még ha elvi síkon is): „Ahogy eddig, úgy továbbra is tárt karokkal fogadunk mindenkit – ha ilyen szándékkal érkezik. Hangsúlyozom, ebben a pillanatban nincs szó ilyenről, de mindent meg lehet oldani. Ezt is meg lehetne" – szólt a válasz.Az alapításának huszonötödik évfordulóját ünneplő Audi Hungaria területén több mint 50 ezer négyzetméteren építettek eddig gyártóhelyeket (csarnokokat); a német konszern több mint 9 milliárd eurót fektetett a győri vállalatába. A korábban megvásárolt terület így sem épült még be teljesen – elvben tehát van hely további fejlesztésekre.