Ezzel a kék csodával indul egy győri motorépítő a Harley-Davidson versenyen - fotók

Tavaly a második körig jutottunk, ami Hamburgban volt. Abban a hitben voltam, hogy főként szakmabeliekből álló zsűri fog dönteni, de ehelyett hírességek ültek a bírák sorában. Így, az idei versenyre készült motornál már nem a szakmai szemmel látható finomságokon, hanem a külalakon van a hangsúly (persze előbbiről sem feledkeztünk meg). Emlékezetes és ütős lett a Breakout 114 modellen alapuló, egyedileg összerakott járgányunk

Egy külsős, magyar srác csinálta a fényezést. Egy új, különleges technikát használt. Igyekeztünk egy szép darabot összerakni, hiszen az idei megmérettetés nagyobb volumenű lesz, mint az eddigiek. Globálissá bővítették a nevezést: a mezőnyben már az amerikai versenyzők is jelen vannak

Bolla György (balra) szerelő kollégájával, Kocsis Attilával (középen) és az üzlet tulajdonosával, Karl Schagerl-el. A kép tavaly készült Hamburgban.

Összesen négy forduló lesz. Először az interneten lehet szavazni január 15. és február 15. között. Majd a második fordulóban a zsűri dönt a továbbjutókról (augusztusig), aztán a harmadik körben ismét nyilvános (talán internetes) szavazás lesz, ez szeptemberben le is zajlik. Végül a negyedik körben az európai és az amerikai finalisták csapnak össze az EICMA-n (egy hatalmas, milánói motor show-n), novemberben.

Bolla György a tavalyi évhez hasonlóan idén is indul - kollégáival, köztük egy magyarral karöltve - a Harley-Davidson motorépítő versenyen.- meséli Bolla György, aki csapatával együtt arra törekedett, hogy az ünnepek előtt befejezzék a motor építését, hiszen párjával kisbabát vártak, aki azóta már világra is jött.A versenydarab gyönyörű kék színben játszik, és a fényezést sem szabad megkerülni, ha szemügyre vesszük a Sankt Pölten-i csapat munkájának gyümölcsét, ami a High Voltage névre hallgat.- mondja Bolla György, aki természetesen fel is ült az általa megálmodott és kivitelezett motorra, hiszen ezt az élményt nem lehet kihagyni.És hogy hogyan zajlik majd a verseny? Erről is megkérdeztük a szakembert, aki középiskolás kora óta tudatosan építi karrierjét.Önnek tetszik a kék paripa? Ha igen, itt tud szavazni: