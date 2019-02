Énekhanggal segít - Ez az anya minden héten a győri kórház koraszülött osztályán zenél

Két éve figyeltem fel A te hangodat ismerem programra, ami 2014-ben indult Budapesten. Aki hallott már a Ringatóról - a kodályi elveken nyugvó kisgyermekkori zenei nevelésről -, az még jobban el tudja képzelni, miért is fontos a zene, a hang ebben az intenzív időszakban. Az egész a kapcsolatteremtésről szól. Amikor valakinek egészséges babája születik, szinte rögtön kézbe veheti, azonnal kialakul a kapcsolat szülő és gyermeke között. A koraszülötteknél egy intenzív ápolás kezdődik, s a szülők egy inkubátoron keresztül figyelhetik a picit

Fotó: Varga-Kovács Mária

A párom gyermekotthonban dolgozik, és mellette meseterápiával foglalkozik. Az önkéntes munka mellett mellékállásban a Győr-Szabadhegyi Református gyülekezet hitoktatója vagyok. A Radó Tibor, valamint a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolában tanítok, s ezek mellett hobbiból fotózok.

Jelenleg Magyarországon 17 önkéntes végzi ezt a munkát: járnak inkubátorról inkubátorra, hogy tiszta énekhanggal segítsék a kapcsolatot kialakító szülőt, s gyermekét.

- mondja Varga-Kovács Mária, aki hetente zenél a győri kórház koraszülött osztályán, saját szavaival élve: ő "csak egy eszköz" a zene gyógyító erejét használva.A kétgyermekes édesanya első fia koraszülött volt. "Tudom, hogy, ha akkoriban létezik A te hangodat ismerem. Bár nem a visszajelzésekért, vagy magamért csinálom, mégis ez egyfajta öngyógyítás nekem... Régebben is akartam önkéntes munkát vállalni, így amikor 2017-ben megkaptam a program egyik körlevelét (amiben leírták, hogy Budapest után több nagyvárosban is el szeretnének indulni), jelentkeztem egy hétvégi képzésre, ami három alkalomnyi hospitálással együtt felkészített erre az útra".A sárbogárdi származású Varga-Kovács Mária úgy érzi, párja és ő már gyökeret vertek Győrben. 2012 óta élnek a városban, és megannyi ponton kapcsolódnak annak vérkeringéséhez.A te hangodat ismerem foglalkozásai során a zene mellett a pszichológiai rész is legalább olyan fontos. Lényeges például, hogy az önkéntes tudja,"Ami a győri koraszülött osztályon történik, szerintem egy csoda.látogathatja a szülő a gyermekét, és közben minden nővér és orvos azon ténykedik, hogy minél családiasabb légkört teremtsenek. Ha kell, ők is dúdolnak, hogy egy pici megnyugodjon vizsgálat közben. Hálás vagyok Hazay Tímeának (A te hangodat ismerem programvezetője - a szerk.), hogy méltónak talált erre a csodálatos szolgálatra, és a PIC osztály összes dolgozójának, hogy befogadtak és ilyen nagy szeretettel várnak és számítanak rám minden alkalommal".