Eltűnt villanyszerelők - elárulta az ügyvéd, mit mondott a vállalkozó Orlik Vilmos autójáról

Romándon őrizték az autót

Felismerte, ezért jelentkezett

Ebben a romándi udvarban parkolt a Toyota. Fotó: BORS/Zsolnai Péter

A gyanúsított változatlanul tagad

Bűnügyi felügyelet vagy hosszabbítás

Mint arról korábban ítunk, a mosonmagyaróvári és a váci villanyszerelők eltűnésének ügyében meggyanúsítottA férfinak 2015 nyarán veszett nyoma.Most már tudható, hogy az autó egy romándi családi ház udvarán állt hosszú hónapokon át, a rokon pedig mit sem tudott arról, hogy egy esetleges bűntény fontos bizonyítékát őrzi. A férfi a Borsnak így fogalmazott: „Imre felhívott annak idején, hogy hozna egy autót, megkérdezte, leteheti-e nálam egy időre. Igent mondtam, hiszen akkor ez ártatlan szívességnek tűnt. Egy óra múlva meg is jelent a rendszám nélküli kocsival. Aztán többször hívtam, hogy megérdeklődjem, meddig marad itt, de fel sem vette a telefont."Mind kiderült, ez a rokon volt az, aki amikor meglátta a felhívást az eltűnt kocsiról, ráismert az udvarán álló autóra, s azonnal jelentkezett a pannonhalmi rendőrőrsön: „Kijöttek, lefoglalták, elvitték. Három hónapja kaptam egy értesítést, hogy az én részemről lezárult a nyomozás" – mondta, hozzátéve, megdöbbent, amikor rokonáról meghallotta a híreket.A józan logika azt mondatja velünk: vélhetően ez volt az a pont, amikor a nyomozás során össze lehetett kapcsol-ni a mosonmagyaróvári Mácsik Zoltán eltűnésének ügyét a váci Orlik Vilmoséval, aki szintén É. Imrének dolgozott az eltűnése előtt.Adódik rögtön az a kérdés is, hogy ekkora hibát hogyan lehet elkövetni.É. Imre ügyvédjétől, dr. Bagó Ottótól tegnap megkérdeztük, védence milyen magyarázatot adott a rokonhoz vitt kocsira; a válasz az volt: a rendőrségi kihallgatáson nyilván erre (is) rákérdeztek a nyomozók, de a második gyanúsítással kapcsolatban É. Imre csak annyit mondott – ennyi a vallomása –, hogy nem követte el az ellene gyanúként felhozott bűncselekményt (a nyereségvágyból, előre kitervelten elkövetett emberölést). Mást nem.É. Imre Mácsik Zoltán eltűnésével kapcsolatban is tagadásban van, s még egy hasonlóság akad a két ügyben: a mosonmagyaróvári villanyszerelő szintén az autójával együtt tűnt el.A védekezési stratégia nem változott, így Bagó ügyvéd szerdán kezdeményezni fogja a Győri Járásbíróságnál a bűnügyi felügyelet (korábban ezt házi őrizetnek hívták) elrendelését.Ehhez persze az ügyészségnek is van szava, a vádhatóság – s ez sem meglepő – a letartóztatás meghosszabbítását kéri. Részben a szökés veszélye miatt, részben pedig az eljárás megnehezítése okán. Mint megtudtuk ugyanis, É. Imre „bizonyítási eszközt" próbált elrejteni.Mácsik Zoltánt és Orlik Vilmost a rendőrség még mindig az eltűnt személyek között tartja nyilván és keresi.Folytatás innen szerdán.