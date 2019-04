Elkóborolt a szamárcsalád Tényőről

Mint szürke szamár a ködben, úgy tűnt el egy tényői birtokról három szamár. Hogy stílusosak legyünk, a valóban szürke színű anyaállat vitte magával a csődört és egy egyéves fiatal csikót is. Tényőről Écs felé bandukoltak, így a Pándzsa Vadásztársaság az écsi polgárőrök segítségét kérte az állatok felkutatásában.A polgárőrök minden követ megmozgattak, de sokáig csak a három vándor nyomában jártak. De rögzítsük az eseményeket időrendben: a kóborlók hétfőn este fél nyolckor már az écsi Öreg utcában jártak, ekkor Rádi Péter, a polgárőrök vezetője látta őket egy telken legelni. Befogásuk nem sikerült, a furmányos szamarak odébbálltak.Este kilenc óra 10 perc: a sötétség beállta miatt nem sikerült a három csavargót zárt udvarba terelni, az écsi Mezőszéltől Nyúl irányába lépkedtek el. Közben előkerült a gazdájuk is. Kedd, hajnali fél öt: a keresést kiterjesztették Nyúl településre is. A három szamár visszafordult Écs felé. Végül kedden Écsen sikerült befogni a szabadságszerető szamarakat.Amíg gazdájuk fuvarost nem talált, a helyi óvoda előtt várakoztak kikötve, a gyermekek legnagyobb örömére. Nemrégiben adtunk hírt arról, hogy egy kecske szökött el egy győri háztól, most három szamár ment világgá: úgy látszik, a jó idővel itt a kirándulószezon.A nevezetes állatok egyike a fotón még a szabadságot élvezi.