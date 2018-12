Elfagyott az első vízóra Győrben - Mit tehetünk, hogy ne történjen meg nálunk is?

ütörtökre virradóra egy győri építkezésen fagyott el az első vízóra. Az építési vállalkozó a vízmű ügyfélszolgálatán már be is fizette a fagyott vízóra cseréjének díját. Győrzámolyon egy elfagyott kerti csap okozott gondot, se víztelenítve, se szigetelve nem volt. Szerencsére itt a vízóra még nem fagyott szét, a kerti csaphoz vezető övet pedig az aknában sikerült lezárni és vízteleníteni.Fogyasztóink túlnyomó ré úgy néz ki, megfogadta tanácsainkat, szigetelté a vízmérőket, vízvezetéket - tudtuk meg Tóth Lászlótól, a Pannon-Víz Zrt. diszpécserszolgálat vezetőjétől.Az aknában lévő vízmérőt még akkor is érdemes valamilyen nedvességet taszító szigetelőanyaggal beborítani, "felöltöztetni", ha úgy gondoljuk, hogy "elég mélyen" helyezkedik el. Legjobb a többrétegűre hajtogatott építési fólia vagy bármi más nem nedvszívó szigetelőanyag. A mostanihoz hasonló hidegben már az is gondot okozhat, ha a vízmérőakna fedele félre van úszva. Ha nem vigyázunk, ár fog minket érni: nemcsak az elfagyott mérő pótlásának öltségei, de az elfolyt víz díja is minket terhel. A leggyakoribb típusú lakossági vízmérő pótlásának a díja bruttó 29 272 Ft.Ha mégis megtörténne a baj, és még nincs szilánkosra törve a vízmérő üvegje, érdemes próbálkozni a kimelegítéssel. Sose özvetlenül a vízvezetéket vagy a vízórát melegítsü , inkább az akna légterét. Ha széttört a vízóra üvegje, akkor sajnos már menthetetlenül tönkrement, ilyenkor a 96/311- 753 telefonszámon hívhatjá ügyeletünket.A lakatlan házak, nyaraló ilyenkor ülönösen nagy veszélynek vannak kitéve. Ezek víztelenítéséről, fagymentesítéséről aoldalon találnak hasznos tanácsokat.