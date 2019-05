Börcsön és Kónyban érdemes lesz vizet tartalékolni, tisztítják a vízhálózatot

2019. június 3-tól 7-ig Börcsön és Kónyban érdemes lesz ivóvizet tartalékolni. Vízhálózat tisztítás miatt elszíneződött ivóvízzel találkozhatnak. Ingadozhat a víznyomás és átmeneti vízhiány is előfordulhat. A mosást célszerű lesz a délutáni, esti órákra ütemezni. Az ivóvíz a karbantartás ideje alatt is fogyasztható. Börcsre, ivóvizes tartálykocsit is irányítunk a vízvezeték mosatás idejére.Az alkalmazott sűrített levegős öblítés mellékhatása, hogy apró légbuborékok fehérre színezhetik a csapvizet. Ez kiengedve néhány perc alatt eltávozik, és a víz újból átlátszó lesz. Az új módszer sokkal hatékonyabb és gyorsabb a hagyományos vízöblítésnél, a víz felhasználása pedig jóval kevesebb. A vízvezeték mosatásról falragaszokon értesítik az érintett lakosságot. További információ a 96/311 753-as éjjel nappali ügyeleti számon kérhető.A szolgáltató szeretné megköszönni a türelmet Győrújfalu, Győrzámoly, Győrladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál, Mecsér, Vámosszabadi, Kisbajcs és Abda települések lakosságának, valamint a Győr- Nagybácsa, Kisbácsa, Szitásdomb, Víziváros körzetében élőknek. Idén itt az új, hatékony tisztítási módszerrel sikerült a vezetékeket megtisztítani.