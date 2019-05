Beleásta magát a parlagfűbe - Különdíjas lett a győri diák kutatása, tanára pedig példakép-elismerést kapott

Hrubos Gergő a későbbiekben is biológiával szeretne foglalkozni.

"A jövőképemben fontos helye van a biológiának. Már általános iskolában is a természettudományok érdekeltek a legjobban. Sokan kérdezik, hogy orvos szeretnék-e lenni, de erre mindig nemet válaszolok, mert hozzám jóval közelebb áll a kutató biológusi pálya.Korábban gondolkodtam az állatorvosi karrieren (a nagypapám állatorvos), de mivel több ága is érdekel a biológiának, szeretnék még körbenézni, és ezen a nyáron körvonalazni a döntésemet" - meséli Gergő, aki már általános iskolában is járt tanulmányi versenyekre, ám az idei tanév volt a legsűrűbb ebből a szempontból."Még a nyári biológia táborban említette a tanár úr, hogy van ez a verseny. A témámat, ami a parlagfűhöz kapcsolódik, közösen találtuk ki. Októberben kezdtük el igazán a felkészülést.Az első megmérettetés (TUDOK) Szekszárdon, februárban volt. Ott negyedik helyezést értem el ezzel a kutatással. Majd áprilisban a Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencián - Veszprémben - különdíjas lettem.Mindkét alkalommal az volt a legnagyobb kihívás, hogy a tízperces előadásomat egy-egy ötperces vita követte, ahol bárki bármit kérdezhetett tőlem a kutatás kapcsán.Harmadszorra (egyben utoljára az idei tanévben) Mosonmagyaróváron, a "Növények Napja" rendezvényen mutattam be a prezentációt, 200 ember előtt".Gergő kutatása lényegében arról szól, hogy hogyan állíthatunk elő természetes gyomirtót. Először leszárított, majd ledarált különböző parlagfű-részeket. Utána különböző hideg és meleg kivonatokat készített belőlük desztillált víz segítségével.A kutatás során mustár- és kukoricamagot locsolt le ezekkel a kivonatokkal, hogy megnézze, melyik a leghatékonyabb abban, hogy meggátolja a csírázást. Kiderült, hogy a parlagfű levele a "legjobb"."Ez egy olyan folyamat, amit a természetben alapból is megfigyelhetünk: a nagyobb/erősebb kiszorítja a kisebb/gyengébb élőlényt. Könnyen megfigyelhető, hogy ahol parlagfű terem, ott nem igazán van a környéken más növény. A belőle kioldódott anyagok gátolják más növények növekedését, magjaik csírázását" - foglalja össze a tehetséges diák.A színpadra állás és a lámpaláz leküzdése nem idegen Gergő számára: tanulmányai mellett zenével is foglalkozik. Óvodás kora óta zenél, zeneiskolában klarinétot tanul, mellette pedig zenekarban szaxofonozik. Hétvégente hazalátogat Mórra, leggyakrabban ott játszik kedvelt hangszerein.Bacher József, Gergő felkészítő tanára már régóta foglalkozik verseny-felkészítéssel. Tanári feladatait a legnagyobb elszántsággal végzi, és hisz abban, hogy a gyakorlatias oktatás (például kísérletekkel, bemutatókkal szemléltetni a tananyagot) közel hozza a diákokhoz az adott témakört.A pályaorientációban ez szerinte kulcsfontosságú lehet. Az Audi Hungaria ÁMK-ban tavaly óta tanít, a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium tanári karát pedig 20 éve erősíti. Diákjait szívesen kíséri tanulmányi versenyekre, ahol végig szorít nekik. A szép eredményekre mindig nagyon büszke."Azokra a diákokra vagyok a legbüszkébb, akik már egyetemen tanulnak, és látom, hogy jó irányba indultak, az alapokat pedig az óráimon szerezték".A Tudományos Diákkörök idei konferenciájának döntőjét márciusban rendezték Szentesen, ahol az egyik legnagyobb meglepetésben részesült Bacher József. "Példaképem a tanárom" országos elismerést vehetett át, amire diákjai nevezték."Több mint 30 diákom írta le gondolatait rólam, az óráimról, és küldte be nevezés gyanánt. Majd a szakmai zsűri ezek alapján (és a pályám néhány mérföldköve alapján) döntött úgy, hogy a 100 nevezett tanárból választott 3 díjazott egyike én legyek.Később elolvashattam a diákok írásait, nagyon jól esik, amiket rólam és az órákról gondolnak. Főként azért, mert semmi kötelezettség nem volt, ami alapján ezt csinálniuk kellett - tudom, hogy szívből szóltak".