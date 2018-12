Az év győri közlekedés-fejlesztése jövőre is folytatódik Adyvárosban - fotók

Fotók: Bertleff András

Vége a forgalomkorlátozásnak a Szabolcska utcában



A Szabolcska utca burkolatfelújításának idei üteme kész, a forgalomkorlátozás megszűnt a Sport utca és Körkemence utca között. Jövőre a felújítás folytatódhat a Mester utcáig.

Az útépítőkóta dolgoznak azon, hogy a Tihanyi és Bartók út közötti, a Matáv központ melletti Verseny utcai zsákutcát északi oldalról, azaz a vásárcsarnok irányából megnyissák a Szigethy útra. Így a Vásárcsarnok körüli közlekedés jóval könnyebb lesz, mint eddig. Hamarosan burkolat-felújítás és három új buszöböl is a közlekedők "jutalma" lesz a Szigethy úton."A Szigethy Attila út felújítása áthúzódik a jövő évre. Jó hír, hogy mostantól olyan forgalomkorlátozást alkalmazunk, amely az eddigiekhez képest kevésbé akadályozza a forgalmat" - kezdte Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke. A Szigethy Attila útnak a Kodály Zoltán út és Tihanyi Árpád út közötti szakaszán már az összes forgalmi sávot visszaadták az autósoknak.A buszok múlt péntek óta használhatják a Kodály Zoltán úthoz közelebbi, korszerűsített, betonburkolatú buszöblöket. A Szigethy Attila úton lassított zöldhullám program futott a munkavégzés idején, mostantól az eredeti zöldhullám szerint autózhatunk.A Verseny utcai új csomóponti szakaszt és a mellette lévő buszöblöket továbbra is korláttal választják el a forgalomtól. "Itt továbbra is egy-egy sáv áll rendelkezésre a Tihanyi Árpád út és Bartók Béla út között. Az ideiglenes megállóhelyek szintén maradnak a helyükön a korszerűsítés befejezéséig" - tudtuk meg Máthé-Tóth Pétertől.A Szigethy Attila úton a külső sávok felújítása és a Verseny utcai csomópont átépítése idén zárul, a következő év elején várható a folytatás. A Verseny utcai új csomópont jelzőlámpás szabályozását ki kell alakítani, illetve aszfaltozási munkák vannak hátra.Máthé-Tóth Péter felhívta a figyelmet: a mostani készültségi állapotban egyes szakaszokon az új és a régi aszfaltrétegek szintjei egy-egy centiméterrel eltérhetnek. A szintkülönbség a jövő évi munkavégzés során szűnik majd meg. A korlátozásért az autósok megértését és türelmét kéri a Győri Útkezelő Szervezet.