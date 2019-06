Autonóm járműves bemutatóval köszöntötte a ZalaZone-t a Széchenyi-egyetem

A ZalaZone, az európai léptékben is egyedülálló tesztpálya teljes elkészülte után dinamikus platformokból, fékfelületekből, kezelhetőségi pályákból, országutat, autóutat, autópályát szimuláló belső úthálózatból, nagy sebességű oválpályából, extrém oldalemelkedésű szakaszból, rossz utakból, emelkedőkből, zajmérő felületekből, vizes medencékből, rántópadból és városi környezetet szimuláló Smart City Zone-ból álló modulok rendszere lesz.

Az MTA-SZTAKI-val közösen tartottunk bemutatót a megnyitón, ahol jelenlegi kutatási területeinket, eredményeinket, rendszereinket prezentáltuk. Ennek része volt egy különösen látványos elem, amikor az autonóm közlekedésre alkalmassá tett elektromos járművünkkel mentünk próbaköröket. Tesztmérnök csak biztonsági okokból felügyelte a járművet"

A széchenyis-SZTAKI-s csapat a ZalaZone tesztpályán az önvezető képességgel ellátott elektromos autó körül.

– mondta Szauter Ferenc a Smart City Zone-ban levezérelt programról.Miután az autó a megfelelő sebességprofillal az első körben teljesítette az előre beprogramozott utat, a második körben már kihelyeztek elé egy akadályt. Ezt érzékelte a jármű, megtervezte az új útszakaszt, kikerülte az akadályt, és visszatért az eredeti trajektoriára. Az autót, ami így látja a környezetét, különféle szenzorokkal, és párhuzamosan futó rendszerekkel látták el: hatvannégy, illetve tizenhat csatornás lidarokkal, kamerákkal, és különleges, centiméteres pontosságú, az aktuális helyzetet, pozíciót és irányultságot meghatározó GPS-rendszerrel. A JKK jelenleg többek között alacsony költségvetésű, „low cost" szenzorrendszert fejleszt kecsegtető eredményekkel, és kutatókból, oktatókból, hallgatókból álló innovatív közösség dolgozik a fejlesztéseken. A bemutató előtt három héttel leköltöztek Zalaegerszegre, hogy az avató ünnepségre minden professzionálisan működjön. A tesztpályán kialakítottak egy laborhelyiséget, vitték magukkal a szükséges kiszolgáló eszközöket, berendezéseket, műszereket.

Az egyik ünnepélyes pillanat az volt, amikor Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, a Széchenyi-egyetem kutató professzora is beült az autóba. Hibátlanul teljesítettük akkor is a pályát ugyanúgy, mint a megnyitóünnepségen"

Dr. Palkovics László miniszter, kutató professzor is beült az autonóm járműbe

– hangsúlyozta Szauter Ferenc.A győri egyetemen EFOP-pályázati program is kötődik a tesztpályához, ebben autonóm járműrendszereket kutatnak, integrált hajtásrendszereket tesztelnek. A tesztpályához illeszkedően különféle teszteseteket, vizsgálati programokat, eszközrendszereket dolgoznak ki azt célozva, hogy a Széchenyi-egyetem, mint innovatív szolgáltatóközpont, jelentős hozzáadott értéket adjon a Zalazone-hoz. Így a tesztpálya nemcsak infrastrukturális elemekből fog állni, hanem a partneregyetemekkel együtt kutatás-fejlesztési, innovációs háttér biztosításával teheti még vonzóbbá, teljesebbé a szolgáltatást.

Ha odajön egy cég, és kérdései lesznek például a fejlesztéseivel kapcsolatban, segíthetünk a megoldáskeresésben akár eszközökkel, akár vizsgálatokkal, kutatásokkal. Hiszen vállalkozó egyetemként folyamatosan keressük azokat a piaci lehetőségeket, ahol tovább erősíthetjük együttműködésünket a gazdasággal. Az autonóm járműves K+F+I programok például nagyon szomjazzák a kutatási-fejlesztési támogatást, a humán erőforrásokat. Nagyon sok szituáció nincs még letesztelve, olyan részletkérdések nincsenek tisztázva, amin több tíz fős mérnökcsapatoknak kellene évekig dolgozniuk. Eközben eljuthatunk odáig, hogy a gyártók már nem is járműveket, hanem mobilitást, autonóm járműves „car sharing" rendszereket akarnak majd eladni ügyfeleiknek. Látható, hogy korlátlan mennyiségű mérnökhónapra lesz szükség akár a részterületeken is"

Dr. Szauter Ferenc a Járműipari Kutatóközpont irodavezetője. Fotó: Májer Csaba József

– hangsúlyozza Szauter Ferenc, és felhívja a figyelmet az asztalán lévő három kötetre, az Élet 3.0-ra, a Robotok korára és a Hálózatok tudományára. Ezeket végigolvasva is az látszik, hogy végtelenül sok variációt hozhat a jövő, ma még nagyon fontosnak tűnő irányok tűnhetnek el, és bukkanhatnak elő a „semmiből" teljesen újak.A JKK hálózatos, mátrix szervezetet épített ki az elmúlt években, így például a ZalaZone-os bemutató létrejöttében is sok terület kapcsolódott össze az Informatika Tanszéken át a Közúti és Vasúti Járművek Tanszéken keresztül az Automatizálási Tanszékig. Ugyanígy az MTA-SZTAKI munkatársai is részt vesznek a fejlesztésekben. Amellett, hogy különböző szakterületek képviselői hálózatosan együtt dolgoznak, a kritikus létszámnak is meg kell lennie manapság a gyakorlatban megmutatkozó eredmények létrejöttéhez.A ZalaZone duális képzési partnere is az egyetemnek, ugyanúgy, ahogy gyakorlati helyként is szolgál, és népszerű munkahely a frissdiplomás mérnökök körében. A Széchenyi-egyetem pedig telephellyel is rendelkezik a tesztpályán.A megnyitóünnepség széchenyis, autonóm járműves bemutatójának létrejöttében közreműködtek: Kőrös Péter, Hajdu Csaba, Horváth Ernő, Somogyi Huba, Pup Dániel, Dr. Ballagi Áron, Dr. Szauter Ferenc, Dr. Soumelidis Alexandros, Szűcs Benedek.