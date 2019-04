Átadták a felújított és átépített győri Malom ligetet - fotók

Hivatalosan is átadták a több mint kétszáz millió forintból felújított és átépített Malom ligetet. Nádorvárosnak nem ez a park volt eddig a büszkesége, most azonban teljesen más arcát mutatja.Minden korosztálynak kikapcsolódási lehetőséget kínál – fogalmazott Radnóti Ákos alpolgármester, hozzátéve, hogy a faültetési programhoz kapcsolódva új fákat is ültettek, a ligetet pedig a város automata öntözőhálózata látja el vízzel. Bejelentette továbbá, hogy még az idén egy automata illemhelyet is kihelyeznek (ez lesz Győrben a negyedik).Dézsi Csaba András önkormányzati képviselő azt hangsúlyozta, hogy a park egyszerre nyújt esztétikai élményt, pihenést és sportolási lehetőséget az itt élőknek. Ez utóbbiról Ackermann István, a Strabag területi igazgatója így beszélt: bővült a sportolási lehetőségek köre, hiszen nemcsak teqball pályát, de négy kosárpalánkot is elhelyeztek. A pálya mellé ülőfal és pingpongasztal került.Megújult ezen felül a park úthálózata, a sportpálya jelentős átalakuláson ment át, a területet kerítés fogja közre, a pályán gumi burkolat található, az esti világításnak köszönhetően pedig sötétedés után is használhatók az eszközök. A járda mellett homok burkolatú pétanque pálya kapott helyet. Kutyafuttató is épült agility eszközökkel.